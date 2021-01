Uttalelsene som kan felle Trump

Trump anklages for å ha misbrukt makten sin og oppildnet til opprør, etter at tilhengerne hans onsdag stormet Kongressen.

Kongressrepresentanten Ted Lieu, som er en av de tre som har utarbeidet riksrettsforslaget, mener bevisene mot Trump er åpenbare.

– Vi har hele talen til Donald Trump, der han oppfordrer folk til å angripe Kongressen, sier Lieu.

Kongressrepresentanten Ted Lieu bekrefter at prosessen for å stille president Donald Trump for riksrett vil begynne mandag. Foto: AP / NTB

New York Times har analysert talen til Trump, og trukket frem flere uttalelser fra presidenten som nå kan bli brukt mot ham.

– Kjemp mye hardere

Å egge til opptøyer eller på andre måter oppfordre folk til utøve voldskriminalitet, er brudd på flere amerikanske lover.

I talen Trump holdt onsdag, sa han:

«Vi ønsker å være snille. Vi vil være så respektfulle overfor folk, også de slemme. Vi må kjempe mye hardere.»

«Vi skal gå ned til kongressbygningen og heie på våre modige senatorer og kongressmedlemmer. Og så vil trolig ikke heie så mye på noen av dem, fordi dere klarer aldri å ta tilbake landet vårt med svakhet. Dere må vise styrke, dere må være sterke.»

– Andre regler gjelder

En annen uttalelse det pekes på, handler om at Trump sier at det er andre regler som gjelder:

«Om man avslører noen i svindel, er det tillatt å handle etter veldig annerledes regler. Så jeg håper Mike Pence har mot til å gjøre det han må gjøre (...).»

Trump har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han mente visepresident Mike Pence, som hadde den formelle oppgaven med å godkjenne valgresultatet i Senatet, skulle nekte å bekrefte Joe Bidens seier.

Men det Trump sa i talen, tolkes også som at presidenten gir de som hører på tillatelse til ikke å følge gjeldende lover og regler.

– Å ikke gjøre noe, krever mot

«Heng Mike Pence» var ett av slagordene som ljomet i folkemengden da Trumps tilhengere stormet Kongressen.

I talen antyder Trump ved to anledninger at det kan bli farlig for Pence å akseptere valgresultatet, viser gjennomgangen til New York Times:

«Jeg håper Mike gjør det riktige. Jeg håper det. Jeg håper det, fordi om Mike Pence gjør det riktige, vinner vi valget... Og jeg snakket faktisk nettopp med Mike. Jeg sa til han: «Mike, det krever ikke mot. Det som krever mot er å ikke gjøre noe. Det krever mot.»»

Den andre uttalelsen var rettet mot flere av dem som var samlet i Kongressen for å godkjenne valgresultatet:

«Igjen, jeg mener at det krever mer mot å ikke ta til motmæle, og jeg tror flere av disse folkene kommer til å skjønne det.»

– Gi dem en helvetes kamp

Etter valget 3. november har Trump om og om igjen kommet med påstander om at valget blir stjålet fra velgerne hans. Disse påstandene ble også gjentatt i talen onsdag:

«Vi vil aldri gi opp. Vi vil aldri innrømme nederlag. Det skjer ikke. Man innrømmer ikke nederlag når det er snakk om et tyveri.»

«Vi vil stanse røveriet.»

«Dere vil få en president som ikke er legitim. Det er det dere vil få, og vi kan ikke la det skje.»

I talen sier Trump at han skal være med folkemengden videre til kongressbygningen, og kritikerne mener presidenten tydelig uttrykker at protestene skal gå fra ord til handling:

«Vi må gi dem en helvetes kamp, og om dere ikke gir dem en helvetes kamp, kommer dere ikke til å ha et land lenger.»

Fem personer døde i eller som følge av opptøyene som fulgte, blant dem en politibetjent.

Bygger riksrettssak

På grunn av talen og Trumps tidligere uttalelser, blant annet på Twitter, mener demokraten Ted Lieu det ikke er behov for noen storstilt etterforskning av Trump i forkant av en riksrettssak.

– Dette var en offentlig oppfordring til folk om å stanse Kongressens arbeid med å sertifisere valgresultatet. Det var et kuppforsøk som skulle hindre Joe Biden og Kamala Harris fra å bli innsatt 20. januar, sier han.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, bekrefter også at det utarbeides en ny riksrettstiltale mot president Donald Trump.

– Faren for det pågående angrepet på vårt demokrati som denne presidenten utøver, forsterkes. Det samme gjør det umiddelbare behovet for handling, sier Pelosi.