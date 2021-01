Stenger ned for kvinnene og 1. divisjon

Forrige uke ble det bestemt at Fjordkraft-ligaen stanses på ubestemt tid etter at fem klubber havnet i karantene med totalt over femti smittetilfeller. 1.divisjon og kvinner elite har opplevd et svært lavt smittetrykk, men hockeyforbundet har allikevel bestemt at ligaene settes på pause.

– Det er ikke noe utpreget smitte i de ligaene, men det er en utpreget smittesituasjon generelt akkurat nå og smittetrykket har vært høyt i Fjordkraft-ligaen. Vi ønsker å være ansvarlige og stanser disse ligaene til vi får en bedre oversikt, sier assisterende generalsekretær i hockeyforbundet, Kristoffer Holm, til TV 2.

I tillegg er ishockeyforbundet opptatt av at 1. divisjon ikke skal komme i utakt med Fjordkraft-ligaen slik at lagene stiller ulikt når det skal kjempes i kvalik-kamper om elitespill kommende sesong.

– Det er viktig at 1. divisjon synkroniseres med Fjordkraftligaen slik at ikke lagene i 1.divisjon eksempelvis er ferdig å spille kamper tre uker før de skal ut i kvalifisering mens lagene i Fjordkraft-ligaen spiller helt ut, sier Holm.

For kvinnenes del vil ikke en stans i ligaen skape de samme logistikkutfordringene som for herrene.

– Kvinnene har ikke det samme kamptrykket akkurat nå som herrene har, så det er mulig å gjennomføre den ligaen uten endringer selv med en pause.