Meteorologen med hyggelig melding til skiglade nordmenn

Stort sett hele landet får snø i løpet av uken, men én ting kan bli et skår i gleden for mange.

I helgen fikk flere deler av landet oppleve blå himmel og sol. Østlandet fikk spesielt godt vintervær, og i hovedstaden måtte Ruter be beboerne om å holde seg unna fulle T-baner for å komme seg ut på skitur.

Mandag morgen og formiddag ser været noe gråere ut. Et nedbørsområde er nemlig i ferd med å passere de sørligste delene av landet. Men Storm-meteorolog Ina Ynnesdal kan fortelle at nedbøren trekker østover i løpet av dagen, noe som gjør at det etter hvert vil bli lettere vær igjen.

Også på Vestlandet går det noen spredte byger på kysten mandag.

– Utover det er det stort sett oppholdsvær i landet vårt, sier Ynnesdal.

Nysnø

Flere steder i landet meldes det om glatte veier mandag. Dette skyldes blant annet nedbøren og temperaturen, som ligger rundt nullpunktet flere steder.

– Det kan være lokale variasjoner i føret. Så det er klart man må være litt obs når man er ute og kjører, sier meteorologen.

I tillegg blir det naturlig glatt når løssnø legger seg på veiene, og på Vestlandet har det kommet mye snø gjennom helgen.

– Over et ganske stort område har det kommet 10 til 30 centimeter med nysnø, og i noen områder har det enkelte steder kommet en halvmeter i løpet av det siste døgnet, sier hun.

Mandag morgen møtte TV 2 flere iherdige snømåkere på Fjelltun i Ålesund. En av dem var Karl-Olav Nedregrotten.

– Jeg må bare rydde unna slik at vi kommer oss ut. Her må vi bare stå på, sier han, mens han skuffer unna snø foran boligen sin.

NEDBØR: Karl-Olav Nedregotten startet dagen i Ålesund med snømåking. Foto: Arne Rovick/TV 2

Kaldt vær

Tirsdag blir det noe bygevær i midtre del av landet. Utover dagen trekker disse bygene sørover mot fjellområdene ved Geilo, og kanskje også helt sør mot Bergen.

Natt til onsdag kan også Agder og Rogaland få noen snøbyger.

Og til de som ønsker seg skiføre, har meteorologen en gladmelding. Det ser nemlig ut som om nedbøren vil bli liggende, på grunn av kaldere vær som er i vente.

– Etter hvert ut i uken er det snø i hele landet, sier meteorologen.

For selv i Nordland og Troms, hvor det nå ligger lite snø i ytre strøk, vil man få hvitt nedbør.

Lunefull vind

Ynnesdal sier at en ting man bør være obs på, spesielt tirsdag og deler av onsdag, er vinden.

– Vi får ganske kraftig nordavind, spesielt på Vestlandet, med stiv og sterk kuling på kysten, sier hun.

Også i fjellområdene får man liten til stiv kuling.

I Nordland vil man også få en del vind, men der kommer vinden fra en østlig retning.

– Det blir ikke så mye nedbør i grensetraktene, men vinden må man være obs på. Det kan være en del vindkast også, sier meteorologen.

Vinden løyer

Onsdag roer vinden seg både i Nordland og på Vestlandet, mens på Østlandet utover i Oslofjorden kan man få nordavind opp i kuling styrke.

Ynnesdal forteller at det kan se ut som denne vinden ikke vil løye før sent på kvelden onsdag. Men etter det, blir det stort sett roligere.

– Fra torsdag blir det ganske fint vær i store deler av Sør-Norge. Til dels også i Nordland, men i ytre strøk fra Lofoten og nordover kan det komme byger inn, sier hun.

Fredag vil disse bygene være enda mer merkbare. Ikke bare i ytre strøk, men også i indre strøk og kanskje helt sørover til Bodø.

Helgeværet

Om snøen vil bli liggende gjennom helgen, er foreløpig noe usikkert.

– Vi får kanskje noe nedbør lørdag og søndag mot Sør-Norge, men det er ikke godt å si ennå hvilken form den nedbøren vil ha, eller hvor høyt opp man må, sier meteorologen.

Dermed har hun en klar beskjed til vinterglade nordmenn:

– Det er bare å nyte det i disse dagene, så får vi se hva helgen byr på når det nærmer seg litt mer.