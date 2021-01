TIX klar for Melodi Grand Prix

GOD KVELD NORGE (TV 2): Andreas Haukeland (28), bedre kjent som artisten «TIX» er klar for å innta MGP-sirkuset i 2021.

Mandag presenterte NRK de seks artistene som er forhåndskvalifiserte til Melodi Grand Prix-finalen 2021, hvor ingen ringere enn artist «TIX» står på lista.

Låta «Ut Av Mørket» er skrevet av Haukeland selv, og skal i følge NRK fremføres i den første delfinalen lørdag 16. januar.

TIX har vært å se både som deltaker i Paradise Hotel og som dommer i Idol og nå inntar han MGP-scenen.

«Bak navnet TIX finner vi Andreas Haukeland (27) fra Bærum, en av Norges aller største artister. Andreas forteller at karakteren med pels, solbriller og pannebånd fikk navnet TIX som følge av en oppvekst med diagnosen Tourettes syndrom», står det i pressemeldingen fra NRK.

Gjør comeback

TILBAKE: Her fremfører «KEiiNO» finalelåta under Eurovision Song Contest i Tel Aviv, Israel 18, mai 2019. REUTERS/Ronen Zvulun Foto: Ronen Zvulun

På lista finner vi også gruppa «KEiiNO» med låta «Monument». Gruppa vant MGP-finalen i 2019 med låta «Spirit in the Sky» som var verdens nest mest virale låt på Spotify, den var på hitlistene i flere Europeiske land, toppet VG-lista og ble nominert til Spellemann for Årets låt.

Nå er de klare for et comeback på MGP-scenen. Gruppa består av den samiske låtskriveren, rapperen og joikeren Fred Buljo, sangeren Alexandra Rotan og sanger-låtskriveren Tom Hugo.

Alle de forhåndskvalifiserte artistene skal delta på hver sin delfinale, men går autmatisk videre til finalen.

Disse er forhåndskvalifiserte til finalen:

Atle Pettersen skal fremføre låta «World On Fire» Foto: Tor Gunnar Berland

Rein Alexander: «Eyes Wide Open»

Kaja Rode: «Feel Again»

Atle Pettersen: «World On Fire»

Stavangerkameratene: «Barndomsgater»

TIX: «Ut Av Mørket»

KEiiNO: «Monument»

Her er de fire artistene som deltar i den første delfinalen lørdag 16. januar:

Beady Belle: «Playing with fire»

Blåsemafian: «Let Loose»

Jorn: «Fate Bloody Faith»

Stina Talling: «Elevate»

Hvem som deltar i delfinale 2-5 blir gjort kjent hver mandag på en direktesendt lansering på NRK.no og NRK Underholdning på Facebook kl 08.00.