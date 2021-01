Fersk TV 2-måling: Frp-Siv ramler ned til nytt bunnivå

Siv Jensen har aldri gjort det dårligere på en måling fra Kantar for TV 2. 7,4 prosent er et bunnivå for Frp under hennes ledelse.

Vi må tilbake til mars 1995 for å finne en måling fra Kantar hvor Frp er målt lavere.

– Det er en veldig dårlig måling, så det er ingen god start på året. Den avviker noe fra andre målinger vi har sett. Uansett er det et altfor dårlig nivå og vi bretter opp ermene, sier Siv Jensen til TV 2.

Partiet var mer enn fire ganger så stort på TV 2s gallup den måneden Siv Jensen tok over stafettpinnen fra Carl I. Hagen i mai 2006.

Frp-nestoren vil ikke kommentere målingen.

– Tusen takk for tilbudet, men synes Siv bør kommentere, sier Hagen til TV 2.

Med 7,4 prosent er partiet mindre enn SV som får 7,6 prosent, og Senterpartiet er nesten tre ganger så store med 21,7 prosent.

Peker på støy som årsak

I desember inngikk Frp en budsjettenighet med Solberg-regjeringen. Enigheten får ikke effekt på den første TV 2-målingen. I desember noterte partiet seg for 8,8 prosent.

– Jeg håper vi snart får en noe mer normalisert debatt fremover, hvor vi kan diskutere andre saker enn koronarelaterte spørsmål. Jeg tror når Frp får satt sine saker på dagsorden, så pleier vi å øke i oppslutning, sier Frp-lederen.

5 av 10 velgere fra 2017-valget har forlatt Frp. 1 av 6 tidligere velgere går til Senterpartiet.

– Dette er velgernes tilbakemeldingen etter dere har inngått et budsjettforlik. Er dette kostnaden for å være regjeringens støttehjul?

– Jeg tror regjeringens budsjettforlik ble tatt godt imot av Fremskrittspartiets velgere.

– Åpenbart ikke, da?

– Det har vært en del støy og uro i Fremskrittspartiet, det pleier aldri å være positivt for velgerne. Men det har vært en opprydning som har vært helt nødvendig for oss. Nå er mitt håp at vi får intern ro, så vi kan jobbe frem alle de gode politiske sakene våre i tiden som kommer, sier Siv Jensen.

Frp gjør det markant dårligere på meningsmålingen de dagene hvor det var uro i USA.

– Jeg synes ikke det var en gode ide å nominere Donald Trump til fredsprisen. Det er opp til hver enkelt stortingsrepresentant hvem de vil fremme av kandidater, men det er altså ikke Fremskrittspartiets standpunkt. Jeg og flere i Fremskrittspartiet var aktivt ute og understreket at de scenene vi så ikke hører hjemme i et demokrati, sier Siv Jensen.

Det er spesielt de kvinnelige velgerne som er skeptiske til Frp nå. Her får partiet bare 4 prosent oppslutning.

Høyre vokser

Erna Solberg og Høyre får 24,2 prosent, frem fire prosentpoeng fra desember.

Men de borgerlige partiene er langt unna flertall. Med både Venstre (2,3 prosent) og KrF (3,3 prosent) under sperregrensa får de borgerlige partiene bare 61 mandater.

Ap går frem - men mister 140.000 velgere til Sp

Ap går opp til 22,4 prosent og er på målingen landets nest største parti.

FREMGANG: Kjersti Stenseng (Ap) sier målingen motiverer. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er motiverende å få ei måling som går i riktig retning. Vanlige folk over hele landet bærer nå kostnadene av pandemien og ei altfor passiv høyreregjering. Permitterte og ledige som nå går på dagpenger går sommeren i møte uten feriepenger, det har blitt dyrere å være sjuk med økte egenandeler og når folk skal tilbake igjen på jobb har regjeringa gjort det dyrere å pendle. Nå skal vi mobilisere for fullt, styrke oss frem mot valget og sikre ei regjering som tar vanlige folk på alvor, skriver partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, til TV 2.

22,4 prosent for Ap ville likevel vært en kraftig tilbakegang fra valgresultatet i 2017, og partiet mister 140.000 velgere til Senterpartiet.

Senterpartiet henter hele 337.000 velgere fra andre partier. Det er alene flere velgere enn de fikk i 2017-valget.

– Dette viser at folk er lei av sentraliseringen og stordriftstekningen til Høyre og Frp. Senterpartiet har vært det tydeligste opposisjonspartiet, og tydeligste partiet for å ivareta nasjonale interesser, norske arbeidsplasser og en god lokal beredskap. Men dette er kun en måling og det er folket som bestemmer i september, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.