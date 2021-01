Det ser ikke akkurat ut som vi blir kvitt Covid-19-smitten i Norge med det første. Men hvis du virkelig ønsker å ta sosial distanse-reglene på alvor, også når du kjører bil, kan vi ha løsningen for deg her.

Nå er nemlig bilen på bildet til salgs på eBay. Den bør kunne fenge av flere grunner:

– Det er en amerikansk sportsbil i "bunnen" - nemlig Dodge Challenger.

– Den har noe som kan minne vagt om måkevingedører!

– Og sist men ikke minst: Fordi den er bygget om til limousine - kan du holde en meters avstand til resten av familien. Minst!

Ingen skal si annet enn at du tar smittefaren på alvor, hvis husstanden kjører rundt i denne.

Men spørsmål er vel om du kanskje skal styre unna, og heller satse på munnbind ...

Gulvet ser kanskje ikke helt patent ut ...

Voldsom forlengelse

Utgangspunktet er veldig bra. Dagens generasjon av Challenger kom på markedet i 2008, og har siden fått oppgraderinger underveis. Bilen vi omtaler her, er en 2013-modell.

Dessverre har den ikke Hemi V8-motoren, men snarere V6-eren som bilen ble levert med originalt. Med drøyt 300 hk, har den nok å drasse på. Bilen er forlenget voldsomme 431 cm, i forhold til originalen.

Prisantydningen er nettopp redusert fra 382.000 til 276.000 kroner. Med tanke på at selger påstår at de har brukt 1,5 millioner kroner bare på å bygge den om, så kan vi vel si at det er en solid prisreduksjon.

Vannskade

Men som alltid når det kommer til vanvittige prisreduksjoner, er det en forklaring. I annonsen står det at bilen er vannskadet. Og det ser også ut som vannskader på noen av bildene. Men selger, Clean Ride Customs i Florida, påstår at det bare var veldig mye regn på parkeringsplassen, en dag. Ja, om du trenger litt mer info om akkurat dette, må du nesten lese annonsen her.

Interiøret ser ikke akkurat ut som det ble designet av Victoria Beckham. Kanskje heller av noen som går på ungdomsskolen. Her er det nemlig ikke mye som minner om påkostet luksus. En stabel av røde drikkebeger i plast, på størrelse med små bøtter, gjør heller ikke at man blir spesielt imponert.

Vi tipper det har vært en del utdrikningslag i denne bilen – med all den gammel moro det måtte medføre ...

Kanskje ikke tidenes råeste finish. Men god avstand kan i alle fall en vanlig norsk familie opprettholde hele veien til barnehagen, butikken eller svigermor.

Bar og TV

Den gode nyheten er at det er TV og bar, og at den ifølge selger kjører og fungerer helt ypperlig. Opp gjennom årene har den bare rullet 128.000 kilometer. Men tenk hvilke historier den kunne fortalt fra disse turene!

I annonsen anbefales neste eier å enten bruke bilen som en måte å skaffe bedriften oppmerksomhet, eller rett og slett bruke den privat. Og det siste er altså noe du kan vurdere, i disse Covid-19-tider.

Bare husk at den ikke akkurat er lekende lett å håndtere i trange bygater eller i parkeringshus - eller på vinterføre. Egentlig er den bare ikke så lett å håndtere på norske veier. Punktum.

Flere limousiner

Om du likevel fikk tenning på "sosial avstand-bil", men ikke er helt overbevist om akkurat denne, har Clean Ride Customs flere limousiner til salgs. I annonsen står det at bare er å sette seg på et fly (hmmm, det var det, da) til Fort Myers Airport, så plukker de deg opp der, i en ... limousine.

Ønsker du noe mer "kortreist", er det faktisk noen limousiner til salgs her hjemme også. Blant annet en Hummer H2, en Chrysler 300C og to Ford Excursion. Prisene på disse starter på knappe 400.000 kroner.

Disse har vel kanskje sett et ordentlig stettglass, eller to, også. Noe vi tviler på at Challengeren på disse bildene har gjort ...

Dørene skal minne om de du har i et jetfly. Men de kan også sortere under en form for måkevingedører. Såvidt.

