Brakk ankelen – fikk korona på sykehuset

En av de tolv pasientene som fikk påvist koronasmitte på sykehuset, er Iwona Flaten (51). Hun ble sendt på sykehuset etter et uhell på glattisen.

Ikke bare var hun uheldig og brakk ankelen og måtte opereres for det. På sykehuset ble hun attpåtil smittet med koronaviruset.

— Det var helt forferdelig — og så korona på toppen av det hele, forteller Flaten når TV 2 ringer henne på sykehuset.

Selv om hun var bekymret for det store smitteutbruddet, er hun dypt takknemlig over hvordan både ortopediske, leger og sykepleiere har behandlet henne.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

Måtte egentlig dra hjem

Da hun var ferdig behandlet og ikke hadde symptomer på covid-19, fikk hun beskjed om at hun var utskrivningsklar og måtte derfor dra hjem.

Men da reagerte Flaten:

— Jeg hadde jo to brudd og store smerter i ankelen, og må hinke rundt. Da kunne jeg ikke bare dra hjem og klare meg selv. Klart jeg ble redd da de sa de skulle sende oss hjem uten videre, sier hun.

Etter to dager med mye venting og frem og tilbake, har hun nå endelig fått beskjeden om at hun fikk sitte i isolat på sykehuset i to dager til. Deretter får hun hjelp av hjemmetjenesten, som nå også er hardt rammet av utbruddet.

— Det ble jeg veldig glad for og lettet over, sier hun.

Det er til sammen 34 tilfeller som så langt er blitt oppdaget ved Drammen sykehus.

Smitteutbruddet, som strekker seg tilbake til 2. januar, har medført at 22 ansatte og tolv pasienter er smittet av viruset, mens 85 ansatte er i karantene.

Fagdirektør ved sykehuset, Ulrich Spreng, sier de har stengt hele ortopedisk sengepost, der utbruddet har vært konsentrert.

Der har de måttet utsette nærmere 80 operasjoner i forbindelse med utbruddet.

Utsetter og flytter operasjoner

— Vi har også utsatt alle innleggelser i forbindelse med operasjon og dagkirurgi som ikke haster, sier Spreng.

Han understreker at de har kontroll på at situasjonen, men at det kan komme nye tilfeller de kommende dagene.

Kommuneoverlegen i Drammen, John David Johannessen, forsikrer om at nødvendig helsehjelp blir ivaretatt og at de følger smitteutbruddet nøye.

— Sykehuset har justert sin drift ved å utsette planlagte operasjoner, samt flyttet noen til nabosykehusene i Ringerike og Kongsvinger, sier han.

Flere av tilfellene har blitt oppdaget i etterkant av sykehusoppholdene, og disse sitter derfor i isolasjon hjemme.

— De som har fått påvist smitte på sykehuset, flyttes på isolat der, fortsetter kommuneoverlegen.

Hjemmetjenesten hardt rammet

En del av smittetilfellene går utover viktige tjenester i Drammen kommune.

Fire brukere av hjemmetjenesten har fått påvist viruset, mens elleve ansatte er satt i karantene.

I tillegg har én bruker og to ansatte ved Filten omsorgssenter fått påvist smitte. 23 beboere og 21 ansatte er så langt satt i karantene.

— Det er en veldig krevende situasjon, spesielt med så mange pasienter i karantene, sier Johannessen, og fortsetter:

— Plutselig har man 21 færre ansatte som kan gjøre jobben sin, og de ansatte må følges opp med smittevernhåndtering - og derfor kles opp i smittevernutstyr.

Han sier at det er vanskelig å få tilstrekkelig bemanning, men at det går greit så langt.