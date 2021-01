Romerikes Blad: Norsk kvinne knivstukket over 15 ganger i USA

Ifølge Romerikes Blad er hennes fraseparerte ektemann siktet for drapsforsøk, overfall, trusler, innbrudd og overfall med dødelig våpen. Han risikerer livstid i fengsel.

Hendelsen skjedde i North Carolina i midten av forrige uke. Ifølge politiet knivstakk mannen kvinnen over 15 ganger med en lommekniv før han kastet henne fra en balkong slik at hun falt over fire meter. Et barn skal ha vært til stede i leiligheten, skriver TV-stasjonen WWAY.

Kvinnen ble innlagt med livstruende skader på sykehus. Tilstanden hennes er nå stabil.