Derfor gjorde hun det slutt med Jakten-bonden

I den nest siste episoden av Jakten på kjærligheten fikk TV-seerne bli med Vågå-bonden Trine Turtum (25) og Olav Åsen Haugsgjerd (32) på overnattingstur i vakre omgivelser på Helgøya. Ronny Stokland (39) og Camilla Jensen (29) tok en båttur langs Lysefjorden, mens Andreas Lillevestre (24) og Sigrid Livik (23) hadde et luksuriøst opphold på Hotel Britannia i Trondheim.

For Christoffer Trøseid fra Nord-Odal ble det ingen ferietur med frieren Ingri-Eline Vik (20) fra Stryn. Hun valgte å avslutte forholdet og trekke seg fra programmet etter gårdsuken.

Dette blir ikke vist på TV, men nå forteller hun til TV 2 hvorfor hun valgte å reise hjem.

TRAKK SEG: Ingri-Eline Vik var siste frieren på gården til Christoffer Trøseid, men hun hadde ikke de rette følelsene for bonden. Foto: TV 2

Var usikker hele veien

Vik var forberedt på å bli Jakten-bondens siste gjenværende frier, da hun visste at Lisbeth Dørmænen (25) kom til å trekke seg mot slutten av gårdsuken. Dørmænen følte at hun og Trøseid passet bedre som venner.

Tidligere hadde også frierne Line Wisth (26) og Hanne Prestegård (23) valgt å reise hjem fra datingprogrammet, da de ikke hadde følelser for bonden.

Vik kjente heller ikke på noe romantisk med Trøseid.

– Jeg var veldig usikker hele veien etter speed-daten, men så hadde vi det jo så fint sammen – alle sammen. Etter hvert som det minka på friere, og jeg fikk mer tid til å bli kjent med bare Christoffer, så merka jeg at vi kanskje ikke var riktig for hverandre, forklarer Vik til TV 2.

– Da han fortalte at han hadde følelser for meg, så var det ikke lenger riktig av meg å fortsette. Jeg ville ikke reise på ferie og gi forhåpninger om noe mer etter innspillingen, når jeg ikke kunne gjengjelde Christoffers følelser.

BONDE OG FRIERE: Christoffer Trøseid sto igjen med frierne Lisbeth Dørmænen og Ingri-Eline Vik til slutt. Foto: TV 2

– Har fortrengt det

Selv har hun ikke turt å se så mange episoder av Jakten på kjærligheten, som ble spilt inn i fjor sommer. Etter at TV-kameraene ble slått av for godt, har 20-åringen tatt litt avstand fra programmet.

– Jeg har fortrengt det litt. Jeg har gruet meg veldig, så jeg har ikke sett alle episodene. Jeg synes det er helt forferdelig – selv om familie og venner sier jeg har klart meg godt, forklarer Vik, som til daglig arbeider som lastebilsjåfør.

– Angrer du på deltakelsen?

– Jeg ville ikke ha gjort det igjen, men samtidig angrer jeg ikke. Det var en fin sommer. Jeg har hatt det kjempekjekt. Vi alle har mange fine minner sammen. Det ble litt som en ferie da kameraene ikke var til stede, forklarer hun.

GÅRDSBESØK: Lisbeth Dørmænen, Ingri-Eline Vik, Line Wisth og Hanne Prestegård flyttet inn på gården til Christoffer Trøseid. Foto: TV 2

Fått kjæreste

Til tross for at hun ikke fant kjærligheten i programmet, har diverse innbokser blitt fylt opp av meldinger fra potensielle friere etter TV-debuten.

– Det har blitt noen dates etter programmet, avslører Vik.

Overfor TV 2 forteller 20-åringen at hun har funnet kjærligheten med en jevnaldrende odelsgutt på hjemstedet.

– Han hadde sett meg i programmet. Han bor her i området, så vi møttes gjennom felles venner like før jul. Han visste hvem jeg var før jeg visste hvem han var, sier hun, og forteller at den utkårede odelsgutten heter Sindre Nes og driver med kyr.

NYTT PAR: Sindre Nes og Ingri-Eline sammen med ammekyrene i Askvoll. Foto: Privat

Ser lyst på fremtiden

For Jakten-bonden Trøseid har det siste halvåret vært både fint, slitsomt og lærerikt. Selv om bonden ikke fant kjærligheten i programmet, har han lært en og annen ting om seg selv.

– Jeg har blitt mer selvsikker og en del tøffere. Nå tør jeg begi meg ut på dating og sånn. Det har vært en opplevelse. Jeg ser lyst på fremtiden – gjør man ikke det kommer man ikke langt, sier 28-åringen til TV 2 over telefon.

Etter gårdsuka, hvor fire friere besøkte gården hans i Nord-Odal, fortalte Trøseid at han var forelsket i Vik. I mandagens Jakten-program gir bonden uttrykk for at han ble overrasket da hun senere fortalte at hun ikke ville gå videre med forholdet.

– Hvordan hadde du det etter at Ingri-Eline dro?

– Det var jo kjedelig at det ikke ble noe mer, men når det ikke passer for begge så er det like greit at det ble sånn. Det er god stemning med alle, vi snakker sammen nesten hver dag via en gruppesamtale, forklarer bonden.

PÅ SPEEDDATE: Bonden Christoffer Trøseid møtte åtte friere på speeddate. Foto: TV 2

Jakter fortsatt kjærligheten

I det nest siste Jakten-programmet, kunne TV-seerne høre Trøseid fortelle om en mulig ny romanse i sommer. Dessverre ble den ferske relasjonen avsluttet.

– Vi fant ut at det ikke var noe der. Jeg er fortsatt singel og på leit. Det er jo nå det begynner. Nå trenger jeg ikke lenger leve i skjul og holde alt hemmelig, slik jeg har måttet det siste halve året, sier han.

Trøseid forteller at det stadig tikker inn meldinger fra damer, men at han hittil har måttet holde en lav profil på grunn av TV-programmet.

– Det er ikke så enkelt når det fortsatt blir sendt på skjermen. Det har vært litt slitsomt å måtte holde tett om alt.

SINGEL: Jakten-bonden Christoffer Trøseid er singel i dag. Foto: TV 2

Angrer ikke

Bonden fra Nord-Odal angrer ikke på reality-deltakelsen, men han innrømmer at det kanskje var noe han kunne gjort på en annen måte under innspillingen.

– Noe kunne man jo har gjort annerledes, men jeg gikk for det jeg gjorde – og sånn ble det, avslutter han.

Jakten på kjærligheten ble spilt inn sommeren 2020. Det er først om en uke, da sesongens siste episode blir sendt på TV 2, at de andre bøndene og frierne kan avsløre hvordan det går med kjærligheten i dag.

Se aller siste episode av Jakten på kjærligheten mandag klokken 20.00 på TV 2, eller når du selv ønsker på TV 2 Sumo.