Sindre fra Tromsø skvatt da han så Capitol Hill-sjamanens tatovering: – Faen, er ikke det vår logo?

Konspirasjonsteoretiker Jake Angeli (33) er blitt selve symbolet på Capitol Hill-stormingen forrige uke.

Bilder av Qanon-lederskikkelsen, som ofte blir kalt Sjamanen, går verden rundt, og nå det er flere som har bitt seg merke i de mange tatoveringene han har.

COVER: Vederkasts singel Yearning, hvor man ser bandets logo. Foto: Faksimile

Én av tatoveringene er svært lik Tromsø-bandet Vederkasts logo, som de har brukt på sin merchandise siden 2014.

Nordlys, som først omtalte saken, skriver at bandets bassist Sindre Bakland skvatt da han så hva Angeli har tatovert på brystet.

– Jeg tenkte bare «faen, er ikke det vår logo?», sier han til iTromsø.

Må ta avstand

I helgen så bandet seg nødt til å legge ut en melding på Facebook, hvor de tar avstand fra Qanon-tilhengerne.

«Noen mennesker har tatt kontakt og spurt hvorfor dette store rasshullet som stormet Capitol Hill har en Vederkast-tatovering,» skriver metallbandet.

Det blir forklart at logoen er en såkalt valknute, som er et symbol som blir brukt som et beskyttende symbol i norrøn mytologi.

Nekter å endre logo

I innlegget skriver bandet at de ikke på noen måte støtter hvit overlegenhet, men at de ikke kommer til å endre logoen.

«Vi forstår hvis du ikke føler deg komfortabel med å bruke merchandiset vårt etter dette tullet, men du kan alltid stole på at musikken vår kommer fra ærlige hjerter, der rasisme ikke har noen plass,» avsluttes det.

SJAMANEN: Jake Angeli har blitt selve symbolet på Capitol Hill-stomingen 6. januar. Foto: Stephanie Keith/AP

– Følte vi måtte si i fra

Bandets bassist Sindre Bakland forteller Nordlys at de fleste meldingene har kommet fra norske fans som har sett likheten.

– Dette er ikke noe stort problem for oss, men vi følte vi måtte si ifra om hva dette egentlig er, sier han.

Bandets logo er trykket på omtrent alt bandet har gitt ut og solgt.

– Vi følte det ikke var så heldig at logoen ble knyttet til nasjonalistiske ekstremister, sier han.

Provoserte med Taliban Airways

Bakland er fra før kjent fra bandet Taliban Airways, som skapte rabalder da de holdt konsert i Tromsø 11. september i 2012, altså ett år etter terrorangrepet i USA.

– Vi fikk masse sinte mailer, og drapstrusler på e-post. De kom hovedsakelig fra USA. Vi trodde bare avisene i byen ville reagere, men nyheten gikk verden rundt, sier han.