Avgått politisjef sier han ba om hjelp seks ganger – uten hell

Steven Sund fikk kraftig kritikk for at Kongresspolitiet mistet kontrollen under stormingen onsdag. Nå sier han at hans gjentatte rop om hjelp ikke ble hørt.

Fredag hadde sjefen for Kongresspolitiet, Steven Sund, sin siste arbeidsdag. Han gikk av som følge av kaoset i den amerikanske hovedstaden onsdag, da dårlig rustet politi ble fullstendig overveldet og overrumplet av Trump-tilhengere.

Selv om han etter planen skulle jobbe til 17. januar, er det nå klart at han slutter tidligere.

Snakker ut i intervju

I helgen meldte nyhetsbyrået AP at styrkene han ledet var særs dårlig utstyrt til å møte drøyt 8000 Trump-tilhengere, og at de ikke hadde mer folk tilgjengelig enn de normalt har i en vanlig hverdag. Totalt er fem personer registrert døde i etterkant av kaoset og sammenstøtene som oppsto, blant annet en politimann.

Nå har Sund fortalt sin side av saken for første gang, skriver The Washington Post. Han forteller til avisen at han begynte å bli bekymret to dager før Trump-tilhengerne ankom byen, særlig med tanke på antallet som var ventet å komme. For å være sikker, hevder han, ba han sikkerhetsledelsen i Senatet og Representantenes hus, om lov til å be nasjonalgarden være beredt på å rykke ut.

Svaret fra dem var nei, forteller Sund. Sikkerhetssjefene i begge kamrene har i likhet med Sund meldt at de trekker seg fra jobbene sine. Ifølge Sund uttalte sikkerhetssjef Paul Irving i Representantenes hus at han ikke var komfortabel med hvordan det fremsto å erklære krisetilstand før demonstrasjonen, mens hans kollega i Sentatet, Michael Stenger, ba ham ta en uformell prat med folk i nasjonalgarden, slik at de var bevisst på at trøbbel kunne oppstå.

Hevder han ba om hjelp seks ganger

Irving ikke besvart avisens henvendelser, mens Stenger har uttalt til dem at han ikke ønsker å prate om det som skjedde.

Ifølge Sund ba han totalt om hjelp seks ganger, men ble enten trenert eller fikk nei hver gang. Han forteller at han gjentatte ganger ba om bistand da kaoset virkelig startet, da Kongressen skulle diskutere en innvending mot å godkjenne fjorårets valgresultat, og at de 8000 Trump-tilhengerne raskt overveldet dem.

Mener garden kunne hindret kaos

Politiets grense på vestsiden av Kongressen brøt ifølge avisen sammen i løpet av et kvarter, og de drøyt 1400 politibetjentene på jobb greide ikke å få tilbake kontrollen.

– Hadde vi hatt Nasjonalgarden der hadde vi holdt dem der lenger, frem til flere betjenter fra andre etater hadde ankommet, sier Sund.

Det er fortsatt uklart hvem som til slutt aktiverte nasjonalgarden. Flere medier har meldt at det var visepresident Mike Pence som til slutt gjorde dette, mens president Donald Trump hevdet i en video før helgen at det var han som gjorde dette, da i etterkant av at kaoset oppsto.

Får støtte

Ifølge Sund deltok han på i en telefonsamtale med en rekke andre, blant annet forsvaret, da stormingen var begynt. «Jeg ringer for å gi et viktig og umiddelbar spørsmål om bistand fra nasjonalgarden» og «Jeg trenger støvler på bakken» hevder Sund at han uttalte da.

Heller ikke da ble han hørt, mener den avgåtte politisjefen.

John Falcicchio, som jobber for D.C.-borgermester Muriel E. Bowser, støtter Sund sin versjon.

– Han var bokstavelig talt på telefonen og grein for å få hjelp. Det har brent seg inn i minnene mine, sier han.