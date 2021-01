Kirkestreiken er avsluttet

Det er klart etter at partene sa ja til riksmeklerens skisse til løsning natt til mandag.

– En historisk seier i en historisk konflikt, sier arbeidstakerorganisasjonene.

– Streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Dette var vårt viktigste krav i dette lønnsoppgjøret, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

– Meklingsresultatet innebærer et viktig skritt i retning av et skreddersydd lønnssystem for Den norske kirke som tar egenarten ved kirkelig sektor på alvor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Søndag klokken 12 møttes partene i kirkestreiken hos Riksmekleren, i et lovpålagt forsøk på å komme til enighet ettersom streiken hadde vart i 30 dager.

I alt 50 organiserte fra Borg, Bjørgvin, Nidaros og Oslo bispedømmer og ni ansatte i Kirkerådets sekretariat og bispemøtet deltok i den månedslange streiken.