Avlyser prestisjeturnering ved Trumps golfbane

Ifølge nyhetsbyrået AFP har PGA besluttet å ikke avholde neste års mesterskap ved president Trumps golfbane i Bedminster i den amerikanske delstaten New Jersey.

Forbundets leder Jim Richerson, utdyper beslutningen om å ikke avholde mesterskapet ved Trump National Golf Club, ytterligere på Twitter:

– Skadelig

– Styret i PGA of America har i kveld stemt på å benytte seg av sin rett til å terminere avtalen om å spille PGA-mesterskapet i 2022 ved Trump Bedminster, skriver han.

Han forklarer dette ytterligere i en video publisert på deres nettsider, men oppgir ikke noen konkret grunn verken der eller i den korte presseuttalelsen:

– Det har blitt helt klart at å arrangere PGA-mesterskapet ved Trump Bedminster vil være skadelig for merkevaren vår, og sette vår evne til å levere programmer og videreføre oppdraget vårt, sier han.

Skjer i etterkant av Kongress-storming

Beslutningen om å terminere kontrakten skjer i dagene etter at Trump-støttespillere stormet den amerikanske Kongressen da fjorårets valgresultat skulle godkjennes. Fem personer, inkludert en politimann, er død etter onsdagens kaos.

Det er ventet at demokratene, som styrer Representantenes hus, påbegynner sine forsøk på å fjerne Trump som president mandag, både ved å be visepresident Mike Pence om å bruke det 25. grunnlovstillegget, samt ved å stille Trump for riksrett for andre gang.