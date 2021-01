Kim Jong-un utnevnt til generalsekretær for Nord-Koreas kommunistparti

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un er ifølge nordkoreanske medier utnevnt til generalsekretær for landets kommunistparti, som han også er leder for.

Kim Jong-un fikk tildelt den nye tittelen under den pågående kongressen for Nord-Koreas kommunistparti. Det er en tittel som hans far og farfar tidligere har hatt.

Tildelingen regnes som en symbolsk handling i og med at Kim allerede er partiets øverste leder. Utnevnelsen ses som et forsøk på å styrke Kim Jong-uns autoritet mens landet opplever økende økonomiske utfordringer.

I en uttalelse heter det at Kim har «lykkes på en strålende måte i det historiske oppdraget med å fullføre landets atomoppbygging», ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Under partikongressen i 2016 ble Kim utnevnt til partileder, tilsvarende generalsekretær-tittelen som faren Kim Jong-il og farfaren Kim Il-sung hadde. Før 2016 ledet Kim Jong-un partiet som førstesekretær.

