Bekrefter oppfølger: – Jeg kan ikke vente

følge Deadline er det offisielt bekreftet at TV-serien «Sex and the City», i Norge kjent som «Sex og singelliv», får en ny oppfølger.

Hovedperson Sarah Jessica Parker, som spiller Carrie Bradshaw, samt hennes kolleger Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) og Kristin Davis (Charlotte York) har alle delt nyheter om dette på sosiale medier nylig.

– Jeg kan ikke gjøre annet annet en å undre... hvor er de nå? skriver Parker på Instagram.

Én returnerer ikke

Rykter om serien har versert siden slutten av desember, da med en kryptisk beskjed om at neo skulle skal skje.

Det er HBO Max som skal sende sesongen, som får ti episoder, samt navnet «And Just Like That...». Ifølge Deadline produseres TV-serien av Michael Patrick King, som regisserte en stor del av de originale episodene og begge filmene fra «Sex og singelliv»-universet.

De nevnte skuespillerne som delte innlegget vil returnere til serien. Det vil derimot ikke Kim Cattrall (som spilte rollen som Samantha Jones) gjøre, skriver Daedline.

– Kan ikke vente

Produksjonen er ventet å begynne i New York senere i år, og skal ta for seg karakterenes kompliserte liv nå som de er i 50-årene. Den originale serien hadde 94 episoder, og gikk på HBO i årene 1998-2004. I tillegg ble det laget to filmer, som kom ut i 2008 og 2010. En tredje film som var planlagt ble det aldri noe av.

Sjefen for originalinnhold hos HBO Max, Sarah Aubrey, sier hun er giret på den nye serien.

– Jeg vokste opp med disse karakterene, og jeg kan ikke vente å se hvordan historiene deres har utviklet seg i dette nye kapittelet, med ærlighet, humor og den elskede byen som alltid har definert dem, sier hun.