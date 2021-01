Vil kvitte seg med Trump – Gir tidsfrist til Mike Pence

I et brev sendt ut til hennes kollegaer i Representantens hus søndag beskriver Nancy Pelosi hvordan hun planlegger å gå frem neste uke. Målet er å få USAs president Donald Trump fjernet fra embetet. De argumenterer med at han ikke er skikket i rollen i etterkant av stormingen av Kongressen onsdag, der totalt fem personer er bekreftet omkommet.

Vil bytte ut Trump

– Jeg ønsker deres øyeblikkelige oppmerksomhet rundt grepet som gjøres i morgen tidlig, skriver Pelosi, som har rollen som «speaker» i Representantenes hus, det øverste vervet der.

Majoritetslederen i Representantenes hus, Steny Hoyer, kommer da til å be om at et forslag fra en av deres partifeller da blir tatt opp, som må vedtas enstemmig.

– Dette forslaget vil be visepresidentene om å samle regjeringsapparatet for å aktivere det 25. grunnlovstillegget og erklære presidenten uegnet til å utføre jobben sin. Visepresidenten vil så sporenstreks ta over presidentrollen, skriver Pelosi.

Planlegger også riksrett

Om forslaget ikke blir enstemmig tatt opp mandag, vil Representantenes hus forsøke seg igjen tirsdag.

– Vi ber visepresidenten om å svare innen 24 timer, skriver hun.

Neste steg er ifølge Pelosis å også klargjøre en riksrettsprosess i Representantenes hus.

– For å beskytte grunnloven og demokratiet vårt må vi handle raskt, for denne presidenten utgjør en fare for begge. Mens dette pågående angrepet på demokratiet utført av presidenten fortsetter ser vi redslene det skaper, og at de blir forsterket, og at vi trenger å handle, uttaler Pelosi.



Hun legger til at hun søndag kveld og til inn i natten vil diskutere med sine partifeller for å klargjøre seg for morgendagen.

CNN: Biden vil unngå riksrett

Ifølge CNN er ikke påtroppende president, og Pelosis partifelle, Joe Biden, ikke særlig fan av en riksrett mot Trump. En av årsakene til dette skal være at Senatet, som er dommerne i en riksrett, da vil være for opptatt til å godkjenne hans regjeringsmedlemmene hans og annet viktig arbeid, for eksempel en mulig økonomisk krisepakke i anledning koronakrisen.

Offentlig har Biden uttalt at det er opp til Kongressen å avgjøre hvilke sanksjoner som skal forsøkes.