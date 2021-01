Danseband-stjerne døde etter covid-19-komplikasjoner

Det oppgir familien i en uttalelse.

– Det er med stor sorg at Thorleif Torstenssons familie herved meddeler at han i dag, den 10.januar 2021, som følge av covid-19, stille sovnet inn med sin nære og kjære rundt seg, skriver familien ifølge Expressen.

– Han var en enormt varm og kjærlighetsfull person og har gjennom musikken gitt glede og tørst til mange mennesker, fortsetter de.

Thorleifs regnes som et av svenskenes store danseband, og var aktive mellom 1962 og 2012. Blant bandets største låter finner vi «Gråt inga tårer» og «Om du tände stjärnona». Bandet deltok også i den svenske Melodifestivalen i 2009 med låten «Sweet kissin' in the moonlight».

Expressen skriver at 71-åringen lå en uke på sykehus med covid-19 før han gikk bort.

– Det er enda en påminnelse om hvor farlig denne sykdommen er. Det er forferdelig. Det finnes ingen redning, sier manager Niels Kvistborg.