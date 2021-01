Spillerne bønnhørt: Ingen tilskuere i håndball-VM

Bakgrunnen er at spillerforeningen, i frykt for koronasmitte, protesterte mot planene om å slippe inn 20 prosent av kapasiteten på arenaene.

Etter et møte søndag, ble det avgjort at det ikke blir tilskuere under mesterskapet i Egypt. Det satt antagelig langt inn for IHF-president og egypter Hassan Moustafa, men spillerne ble hørt til slutt.

– Kampene avvikles bak lukkede dører for å hindre spredning av covid-19, heter det i en pressemelding.

Formannen i Det egyptiske forbundet, Hesham Nasr, bekrefter at det var ønsket fra spillerne som ble avgjørende. I tillegg til brevet, har flere stjerner uttalt seg kritisk til å ha tilskuere på kampene.

– Jeg har egentlig lenge før mesterskapet tenkt at jeg ikke skal legge meg opp i politiske saker med korona. Alt jeg har tenkt og trodd om korona har vist seg å være feil, så de som står ansvarlig her, de skal få lov til å gjennomføre det. Det var en samlet gjeng som skrev et brev og det stilte jeg meg bak, sa Bjarte Myrhol til TV 2 om saken lørdag.

Sander Sagosen hadde lite tro på at den mektige IHF-sjefen kom til å snu.

– Jeg har i alle fall aldri i min levetid vært med på at han har gått tilbake på noe han har sagt. La oss nå se. Det er vår helse som må bli tatt i betraktning, men jeg er håndballspiller og har veldig lyst til å få gjennomført VM frisk og rask, sa Sagosen lørdag.

VM spilles fra 13. til 31. januar i Egypt. Norge åpner mot Frankrike 14. januar.