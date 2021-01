80 prosent av japanerne vil utsette eller avlyse OL: – De fleste utøverne har det nok i bakhodet

Det japanske folket ber om utsettelse eller avlysning av sommer-OL i Japan. TV 2-ekspert håper imidlertid at Tokyo-OL kan bli et symbol på at pandemien er over.

Selv om flere land har startet med sin massevaksinering av innbyggerne, fortsetter koronapandemien med uforminsket styrke.

Nå viser en ny offisiell meningsmåling at 80 prosent av det japanske folket ikke vil at OL skal arrangeres i deres land i sommer på grunn av pandemien.

TV 2-EKSPERT: Mads Kaggestad Foto: Vidar Ruud

35,3 prosent svarer at de vil avlyse OL helt. 44,8 prosent ber om at OL, som opprinnelig skulle ha vært arrangert i fjor sommer, utsettes på nytt, rapporterer nyhetsbyråret Reuters.

– Ja, jeg så den undersøkelsen der. Det sier jo litt om at mange er redde for covid-19, og at pandemien ikke er i ferd med å gi seg med det første. Konsekvensene av viruset er tunge å bære for samfunnet generelt, og nå er det opplagt at frykten for mer smitte står høyere enn det å arrangere et OL i Japan, sier TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

– Vi merker skepsisen i Norge også

Japan hadde i starten brukbar kontroll på pandemien, men nå har smitten steget i været. Hovedstaden Tokyo, samt tre store regioner omkring, har fått rødt nivå.

Kaggestad forstår innbyggerne i Tokyo og Japan for øvrig sin skepsis til det å arrangere et OL midt under en verdensomspennende pandemi.

- Vi merker også i Norge skepsisen til det med innreiser. Et OL vil føre til at tusenvis kommer til landet fra utlandet, og da frykter man at disse vil føre med seg smitte. Så det er en naturlig reaksjon, påpeker Kaggestad, og legger til:

– Samtidig tror jeg at vi med et skikkelig regelverk med testing og smittevern, og når vi kommer til sommeren, så er vi forhåpentligvis i en annen situasjon enn det vi opplever nå.

Tokyos borgermester Yuriko Koike har tidligere fastholdt at OL vil bli arrangert som planlagt til sommeren i perioden mellom 23. juli og 8. august.

Økonomisk krise

Kaggestad minner om at det vil få enorme økonomiske konsekvenser å utsette OL igjen, eller i verst fall avlyse.

- Det er klart at det er kritisk for Tokyo, arrangmementkomitéen og IOC om det skulle bli utsatt eller avlyst. Nye milliarder vil renne ut. Derfor håper jeg at OL kan arrangeres og kanskje bli et symbol på at pandemien er over, og at man kan starte på nytt. Men jeg ser jo at både idretten og samfunnet nå har tatt inn over seg at denne pandemien vil vare lenge, påpeker han.

Han tror de norske idrettsutøverne har i bakhodet at OL kan bli utsatt nok en gang.

– Jeg tror nok de norske utøverne håper og tror at dette vil ordne seg såpass langt frem i tid. Til sommeren er nok så mye mennesker vaksinert at smittetallene er på vei ned. Likevel er det nok tøft for utøverne å trene frem til et OL der de har i bakhodet at kanskje ikke blir noe av. De fleste utøverne kjenner nok litt på det nå, sier Mads Kaggestad.