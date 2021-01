PST advarer: – Barn kan være farlige

«Aldri mer 22. juli» ble slagordet etter terrorangrepet i 2011. Ti år senere mener PST at hatet vokser i et av verdens rikeste, tryggeste og mest demokratiske land. Det kommer frem i mandagens episode av «Norge bak fasaden» på TV 2, der sikkerhetstjenesten varsler om en ny og økende bekymring.

Negativ utvikling

PST sier at mindreårige også tidligere har kommet i sikkerhetstjenestens søkelys, men at det nå skjer langt oftere.

– Vi ser en utvikling der flere og flere unge blir radikalisert. Vi har sett eksempler på at barn helt ned til 13-14-årsalderen blir radikalisert, sier sjefen for kontraterror i PST, Arne Christian Haugstøyl.

Dette er unge i Norge som trekkes til både høyreekstreme og ekstrem islamistisk ideologi.

Søsken radikaliserer

Haugstøyl forklarer at høyreekstreme først og fremst radikaliseres på internett. Når det gjelder ekstrem islamisme ser de i tillegg til nett også en radikalisering innad i familier. Der er det først og fremst voksne søsken som påvirker de yngre.

– Vi som samfunn har alltid barnets beste i fokus, men så er det samtidig slik at noen barn faktisk kan være farlige. Der har vi sett en negativ utvikling, sier kontraterrorsjefen.

ADVARER: Kontraterrorsjefen i PST advarer mot unge radikaliserte.

Deler drapsvideoer

Forskere som følger ekstremister tett merker at det er en økt aktivitet på nett. De forteller blant annet at det sitter norsk ungdom i chatforumer som deler drapsvideoer og hyller terrorister som Anders Behring Breivik.

– For oss er dette en utfordring. Ikke bare i PST, men som samfunn, å forstå og akseptere at ganske unge barn faktisk kan utgjøre en trussel.

– Det er veldig viktig å få de rette instansene på banen, det være seg barnevern eller skole, for å følge opp disse på en god måte. Samtidig må vi være bevisste på at de allerede kan være en trussel, sier Haugstøyl.

– Det er skummelt

Leder i Det mosaiske trossamfund, Ervin Kohn, er sjokkert, men ikke overrasket over det han ser.

– Det er klart det er skummelt med barn som foreldrene ikke har kontroll på.

Det at radikaliseringen skjer over nett gir en ekstra utfordring.

– Nettet er er så lett tilgjengelig for alle. Vi går med nettet i baklomma, sier Kohn.

– Må undervise hver nye generasjon

Mens unge radikaliseres på nett, utspiller det seg også i full åpenhet, senest under stormingen av Kongressen denne uken. Kohn la selv ut bilder på Facebook han mener viser Trump-tilhengere med tydelige høyreekstreme holdninger.

Leder i Det mosaiske trossamfund, Ervin Kohn, viser bilder av opprørere i Washington.

– Her er det for eksempel en med en genser der det står «Camp Auschwitz», og under står det «Arbeid macht frei» på engelsk, som da er den teksten som stod over inngangsporten til Auschwitz. Det var ikke morsomt å se på, forteller Kohn.

– Det er viktig å se på det som skjer i Washington, og bruke det som en påminnelse på at vi må drive forebyggende arbeid i dette landet. Det er ikke noe vi blir ferdige med en gang for alle, så vi må passe på å undervise hver nye generasjon, sier han.

Hvordan samfunnet skal unngå at egne ungdommer blir den farligste trusselen mot rikets sikkerhet, er hovedtema i mandagens episode av «Norge bak fasaden».