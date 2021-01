Brødbakemaskin slaktes av bakere: – Brødet er uspiselig

Nordisk mester i baking og medeier i bakeriet Kveitemjøl, Trude Brendehaug, er glad i å lage brød. Men på Kveitemjøl på Aker Brygge er det likevel norgesmester i baking, Nikolai Meling, som bruker dagevis på å skape det perfekte surdeigsbrød.

Den enkle løsningen er en brødbakemaskin hvor du heller vann, olje, mel, sukker og tørrgjær i maskinen om kvelden, og våkner opp til ferskt brød dagen etter.

Bakerduoen Trude og Nikolai skal for TV 2 hjelper deg vurdere kvaliteten på brødet fra fire forskjellige brødbakemaskiner; en liten og billig fra Point, en diger familiemaskin fra Wilfa, en mer avansert fra Morphy Richards og brødbakemaskinenes Rolls Royce fra Sage.

Brødbaking med maskin skulle vise seg å bli alt annet enn enkelt for de erfarne bakerne.

NORGESELITEN: Trude Brendehaug og Nikolai Meling er mestre i å lage brød. Men da de skulle prøve brødbakemaskin gikk alt galt. Foto: TV 2 hjelper deg

Uerfarne bakere

Bakerne Trude og Nikolai er vant til å bruke store, profesjonelle eltemaskiner, men små brødbakemaskiner har de aldri prøvd.

– Dette er noe helt nytt for meg, smiler Nikolai, som likevel går i gang med godt mot.

De to bakerne følger nøye oppskriftene som står i bruksanvisningen til de fire maskinene. Mange av maskinene leveres med egne målebegere som man skal bruke for å lage brødet, men bakerne sverger selv til gram-mål fordi det gir enda mer nøyaktig resultat.

Mislykket loff

De lager loff først, fordi det skal gi aller best resultat med brødbakemaskiner. Slik blir det absolutt ikke. Morphy Richards-maskinen leverer et brød som ser mer ut som en deigete klump enn et brød.

– Den har ikke blitt eltet, hevet eller stekt skikkelig, sier Nikolai før han tar en stor bit av brødet fra Morphy Richards-maskinen.

– Det er vanskelig å svelge fordi det er så deigete, sier Nicolai.

Både han og Trude mener at brødet er uspiselig.

Morphy Richards nordiske importør, Tura Scandinavia, har prøvd oppskriften med svenske råvarer og fått et helt annet og bedre resultat enn våre bakere.

SVENSK FORSØK: Joachim og Axel i Morphy Richards fikk bedre resultat med svenske råvarer. Foto: Tura Scandinavia

Siden det er mye sukker og tørrgjær i produsentenes oppskrifter, reagerer Trude og Nicolai på smaken. Wilfas norske loff-oppskrift er den som faller best i smak hos bakerne.

– Brødet er luftig og har struktur. Så det går an å spise ihvertfall, sier Nikolai.

Likevel velger bakerduoen å kaste alle fire brødene i søppelkassa.

De neste dagene prøver de seg frem med sine egne oppskrifter, og skal også lage forskjellige grove brødtyper.

Kjøkken-eksperten

Frode Rønne Malmo samler på kjøkkenutstyr, og har absolutt alt i sin samling; også en gammel brødbakemaskin.

– Den første generasjonen brødbakemaskiner var så som så. Jeg forventer at disse nye maskinene vil gi en jevn stekeskorpe, og at man kan styre hvor lys eller mørk du vil ha den, sier Frode.

Alle fire maskinene kan man stille inn i stekegraden av skorpen. De har også mange forskjellige programmer som gjør at man kan lage forskjellige typer brød.

Frode legger merke til at Sage og Morphy Richards har en spesiell type eltekrok på sine maskiner.

– Poenget med den kroken er at den kollapser før brødet steker slik at man slipper å grave ut eltekroken av brødet, sier Frode.

Under vår test fungerer denne funksjonen best på den dyre Sage-maskinen.

MASSE BRØD: Frode Rønne Malmo fikk laget brød til både familie og venner når han testet brødbakemaskiner. Foto: TV 2 hjelper deg

Stor og liten

Sage og Wilfa lager de største brødene, mens Point-maskinen lager de minste brødene.

– Den passer ikke til brød hele dagen for en stor familie, men fungerer fint til en frokost, sier Frode.

Det er også nystekte brød til frokost som er hovedfunksjonen til brødbakemaskinene. Fordi det er nødvendig å bruke relativt mye gjær i bakeprosessen, blir brødene ganske fort tørre.

Vekker deg om morgenen

Frode Rønne Malmo foretar en uhøytidelig støytest med en desibel-måler på mobilen. Den viser at Morphy Richards og Sage bråker minst og har også mest «behagelig støy».

Wilfa bråker mer.

– Det er den største maskinen med den største deigen. Så man må kanskje regne med at den støyer litt mer enn de andre.

Likevel er det den minste Point-maskinen som støyer mest.

– Det er på 80 desibel på det verste, sier han og holder mobiltelefonen med db-måler inn mot maskinen.

– Hvis du skal ha nybakt brød om morgenen med denne maskinen, er det nok den som vekker deg og ikke vekkerklokka, sier Frode.

Så for de som har kjøkkenet nær soverommet, vil neppe Point-maskinen være førstevalget.

BRA BRØD: Morphy Richards lagde mange vellykkede brød også, som det til venstre i bildet. Foto: TV 2 hjelper deg

For avansert

Når det gjelder innstillingsmuligheter på maskinene, føler han at alle maskinene har en bra mengde ferdigprogrammer. Både Wilfa og Point er enkle å bruke. Morphy Richards har flere avanserte muligheter enn de to billige modellene.

UJEVNT RESULTAT: Sage-brød (til venstre) og Morphy Richards-brød (til høyre) viser at det er bare én konge på haugen når det gjelder å lage grove brød. Foto: Frode Rønne Malmo

– Men jeg liker ikke displayet. Jeg synes det er kronglete å bruke, sier Frode.

Han har laget mange gode brød med Morphy Richards-maskinen, men det var også flere som ble ujevnt stekt. Spesielt på grove brød faller maskinen litt igjennom. Så maskinen får terningkast 3.

Wilfa og til en viss grad Point sliter også med at de grove brødene faller litt sammen. Det er bare den dyreste maskinen fra Sage som duger på dette området.

FLATT: Grovbrødet til Wilfa-maskinen vinner ikke noen skjønnhetskonkurranse, men har god smak, ifølge Frode. Foto: TV 2 hjelper deg

Selv om grovbrødet til Wilfa-maskinen har falt litt sammen, er Frode likevel fornøyd.

– Dette brødet smaker veldig godt, sier han om det svært flate brødet.

Frode og familien har generelt vært veldig fornøyd med brødbakemaskinene. Under testperioden har han gitt brød til både familie og venner med stor suksess.

Skeptisk

Bakerne på Kveitemjøl har vært litt mer skeptiske til maskinene:

– Fra en bakers perspektiv er det ikke bra. Du lager mye bedre brød selv for hånd, mener Trude Brendehaug.

Saken blir ikke bedre når hun prøver å ta ut brødet av Wilfa-maskinen. Banking mot bordet hjelper ikke. Kniv for å løsne hjelper heller ikke ved første forsøk. Det er først når hun tar hånden ned i formen at hun får det løst.

Morten Hoff, som er CEO i Wilfa, skriver til TV 2 hjelper deg: «De fleste bakermaskiner jeg har testet har en utfordring med at krokene kan bli sittende fast...Et lite triks her er å smøre krokene med litt olje».

Maskinen er den eneste i testen som har to eltekroker. Det gjør at det blir vanskeligere å få maskinen ut av formen. Wilfa-maskinen imponerte heller ikke med sine flatklemte grove brød. Derfor får også den terningkast 3.

Point lager ikke store brød og bråker mye, men på tilbud for øyeblikket til 800 kr får den tittelen «godt kjøp» hos TV 2 hjelper deg og terningkast fire.

– Point overrasket meg mest. Brødet smaker helt OK, sier Trude Brendehaug.

Og vinneren er ...

Det er likevel brødmaskinenes Rolls Royce, Sage til 4547 kr, som går seirende ut av testen med terningkast fem. Sage-maskinen gjør at Frode får lyst til å pensjonere sin gamle.

– Jeg har blitt veldig glad i denne maskinen. Den har stort, oversiktlig display og det er mulighet til å skreddersy maskinen etter dine preferanser på hvordan brødet skal lages, sier Frode, og viser frem det gedigne brødet maskinen har laget.

– Det er perfekt hevet, jevnt stekt og godt og saftig. Jeg tror jeg kjøper den, konkluderer Frode.

Morphy Richards 50200 brødbakemaskin Terningkast: 3 Pris: 2134 kr (ifølge prisjakt.no) Morphy Richards hadde store problemer med steking av grove brødtyper og hadde generelt sett for ujevn stekekvalitet. Displayet var litt vanskelig å bruke og ikke særlig intuitivt. Derfor havner den sist i vår test. Morphy Richards har 19 ulike bakeprogrammer og mulighet for å spesialinnstille programmer. Har tre stekegrader og tre forskjellige størrelser på brødet: 450, 680 og 900 gram. Har en funksjon som gjør at man kan få ferdig brød på 70 minutter.

Wilfa BM-50 Pris: 1189 kr (i følge prisjakt.no) Terningkast: 3 Wilfa BM-50 baker enorme brød opptil 1500 g, med to eltekroker. 11 forhåndsinnstilte programmer og mulighet til å velge mellom lyst, medium og mørkt brød. Dessverre faller ofte brødene sammen på toppen og blir flate, spesielt de grove typene. Vi hadde også problemer med at brødet satte seg fast i formen. To eltekroker gir også to hull i brødet.

Point brødbakemaskin Pris: 799 kr (prisjakt.no) Terningkast: 4 (kåret til «Godt kjøp») Point brødbakemaskin med 12 ulike bakeprogrammer inkl. glutenfri. Den lager ganske små brød på 650 og 800 gram, og har tre forskjellige brunhetsgrader på skorpen. Den er den maskinen som bråker mest i testen, men det tilgis fordi den har jevn kvalitet på brødene. Den er ingen mester på grove brød, men de blir ikke helt mislykket heller.

SAGE BBM800 Pris: 4547 kr (ifølge prisjakt.no) Terningkast: 5 Dyrest var klart best i denne testen. Sage BBM800 var den eneste maskinen som lagde både gode lyse loffer og grove brødtyper. Brødbakemaskinen har 12 forhåndsinnstilte programmer og ni egne programmer hvor man bestemmer både heve- og eltetid. Fire forskjellige størrelser på brød helt opp til 1,25 kilo og fem forskjellige stekegrader fra lyst til mørkt. Den har også et flott, brukervennlig display.

Alle de fire maskinene har frø- og nøttedispenser hvis du vil ha det i brødene dine.