Frustrert Kristoffersen: – Jeg har ikke drukket en øl siden 10. august. Kanskje det er på tide nå

Nordmannen tror han må gå nye veier for å komme seg ut av tåken.

Nordmannen har levert sterke resultater på rad og rekke siden han slo igjennom i verdenscupsirkuset i 2014.

Denne sesongen har det vært langt mellom høydepunktene for 26-åringen. I Adelboden inntraff en annen sjeldenhet. Nordmannen kjørte ut av et slalåmrenn – før det var over.

Dette er sjelden vare: her kjører Henrik Kristoffersen ut

– Jeg hekter og er litt sein. Nei, det flyter ikke for meg om dagen. Men så har jeg hatt flyt de siste sju årene, og har jo vunnet ett renn allerede denne sesongen, men det er ikke i nærheten av godt nok, sier Kristoffersen om sin egen innsats.

Rennet er første gang på sju år av nordmannen ikke tar med seg bjelle fra Adelboden. Det er historisk dårlig til Kristoffersen å være.

– Jeg tror ikke jeg er den eneste som har hatt det slik i løpet av karrieren. Ingemar Stenmark vant ikke noe de siste to årene av karrieren, før han vant ett renn og ga seg. Aksel (Lund Svindal) hadde noen år der det gikk dårligere, han også.

– Jeg har ikke vært skadet på 8-9 år, har vunnet verdenscuprenn hver sesong de siste sju sesongene, og har vel 64 pallplasseringer. Jeg skal ha mer og kan ikke hvile, men noen ganger stemmer det bare ikke, sier Kristoffersen om blindgaten han er inne i i flere disipliner.

– Jeg har aldri trent så mye som i sommer. Jeg har aldri vært så tung som nå. Ikke det at jeg er veldig tung uansett. Jeg er vel rundt 80 kilo, bare. Men jeg har jobbet på og restituerer bra. Men jeg er litt ute i tåka likevel, sier 26-åringen.

At det kommer fem renn de neste tre ukene før VM gir fartsfantomet uansett en anledning til å slå raskt tilbake.

Og til å tenke alternativt.

– Først skal jeg ta fri i morgen og de neste to dagene. Jeg er 26 år og har ikke drukket alkohol siden 10. august i fjor. Så kanskje jeg tar en øl i kveld. Kanskje det hjelper. Jeg må prøve å gjøre noe annerledes. Jeg har ikke vært dårlig på trening. Det sitter nok litt i hodet, sier Kristoffersen og smiler.