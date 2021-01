Småfly styrtet i Elverum – pilot uskadd

Rett før klokken 13.00 søndag ettermiddag ble det varslet om en flyulykke på Starmoen i Elverum.

– Via et satellittbasert varslingssystem som varsler om når det har vært problemer med landinger og krasjer. I den forbindelse fikk vi vite om at det var et småfly som hadde hatt en ulykke i nærheten av Starmoen, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Oddgeir Andersen til TV 2.

Redningslederen bekrefter at det var én person om bord i småflyet.

– Det var en person i flyet og alt står bra til med han. Vi var i undersøkelsesfasen da vi ble varslet av medier av flyet om at alt stod bra til med pilot, sier Andersen.