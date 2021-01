45 utenlandske soldater har testet positivt i Indre Troms

Om lag 3000 utenlandske soldater skal til Indre Troms for trening, og 45 av de som til nå har ankommet har testet positivt for korona ved ankomst.

Fredag varslet forsvaret om at 15 soldater fra United States Marine Corps, som har ankommet Indre Troms for delta i trening, har testet positivt for korona.

«Alle er i karantene eller på isolat ved Setermoen leir, og de har ikke vært i kontakt med sivile eller andre militære.»

45 har nå testet positivt

Søndag bekrefter kommuneoverlegen i Bardu, Vidar Bjørnås overfor TV 2 at 45 av soldatene har teste positivt den siste uken.

– 41 amerikanske og 4 britiske soldater har testet positivt. Vi jobber med å reteste mange av soldatene, da de fleste er definert som nærkontakter, sier Bjørnås.

I pressemeldingen som kom fra forsvaret fredag, står det at omtrent 3000 soldater ankommer Indre Troms i løpet av januar for «stedeværelse og alliert trening».

– Omkring 1000 utenlandske soldater har ankommet Indre Troms for trening den siste uken. Det er ventet at totalt 3500 soldater vil være på norsk jord totalt innen kort tid, sier kommuneoverlegen.

– Har lagt en god strategi

Bjørnås sier det er amerikansk helsepersonell som håndterer de amerikanske soldatene i Norge.

– Vi bistår arbeidet og jeg føler at vi har lagt en god strategi for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Det er god kontroll. Den viktigste jobben fremover blir å sikre at personer er friske før de går ut av karantene, sier kommuneoverlegen.

– Er det fare for at smitten vil spre seg ut i samfunnet?

– Soldatene er på egne, dedikerte område, så det er ikke risiko for at smitten sprer seg til sivilbefolkningen eller til øvrig personell, sier Bjørnås.

Han bekrefter at fire norske soldater også har testet positivt i Bardu, men tilfellene har ikke sammenheng med den utenlandske smitten.

Saken oppdateres.