Så lav må smitten være for at tiltak kan fjernes

Smittesituasjonen i Norge er svært usikker nå, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Smitten må på et langt lavere nivå om tiltakene skal kunne lettes på.

Det siste døgnet er det registrert 443 smittede i Norge. Det er 243 færre en dagen før og 14 flere enn samme dag i forrige uke.

Det er registrert 66 smittede i Oslo siste døgn. Det er 101 færre enn dagen før, og 91 færre enn snittet de foregående sju dagene.

– Vi kan håpe at dette er en nedgang, men det er litt tidlig å si. Det varierer hvor mange personer som tester seg, så vi må se trenden over tid. Vi kan håpe at vi i løpet av uken som kommer ser effekten av tiltakene som ble iverksatt etter nyttår, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til TV 2.

– Er det for tidlig å slå fast at det går riktig vei?

– Ja, det er det. Det kan egentlig gå begge veier fordi situasjonen er usikker. Vi er fortsatt helt avhengig av at alle bidrar til å få smitten ned, sier Guldvog.

USIKKER SITUAJSON: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener vi har et stykke å gå før vi kan lette på restriksjonene. Foto: Jil Yngland / NTB

Lettelser

De siste ukene har også Folkehelseinstituttet meldt om at færre tester seg.

– Kan smittesituasjonen være verre enn det vi tror?

– Det er en risiko for det, og vi er litt urolige for at færre tester seg. Akkurat den siste uken har andelen som testet positivt gått ned, noe som er bra. Mye er likevel usikkert, så vi vet ikke om vi er i ferd med å få en ny topp eller en avflatning og så en nedgang, sier helsedirektøren.

– Hvilke tall må vi ned på før vi kan slippe opp igjen?

– Tallene må være som i begynnelsen av oktober. Vi må se rundt 50 smittede per 100.000 i løpet av en to ukers periode. Den siste tiden har vi ligget på verdier som er to og tre ganger det, sier han.

HALVT ÅR: Statsminister Erna Solberg (H) anslår at i juni vil den hele voksne befolkningen være vaksinert hvis alt går som det skal. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Om noen av de nasjonale tiltakene blir fjernet eller ikke, får vi ikke svar på før neste helg. Det sier statsminister Erna Solberg (H) sier til TV 2.

– Det vil være mange steder i landet hvor det vil være strenge tiltak uansett, om det fortsatt vil være nasjonale og brede tiltak må vi se på neste uke, sier hun.

De nasjonale tiltakene som gjelder nå, varer fram til tirsdag 19. januar.

Det som bekymrer helsedirektør Gulvog mest med tanke på smittesituasjonen, er at folk ikke gjennomfører karantene og isolasjon etter reglene.

– Jeg er mest bekymret for om folk etterlever karantenereglene og at de er i isolasjon når de blir smittet. Vi ser at mange ikke gjennomfører dette slik de skal, sier han.

Noen av de nasjonale tiltakene Unngå gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar.

Skjenkeforbud i hele landet

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem Tiltakene gjelder fra 4. januar til 19. januar.

Se flere tiltak her.



Sist i verktøykassa

Forrige uke kom nyheten om at Justisdepartementet har sendt et forslag om regler for portforbud på høring.

I høringsforslaget foreslås det at et portforbud skal kunne gjelde i inntil 21 dager og kan forlenges med inntil 14 dager om gangen.

Gulvog sier at det skal mye til før portforbud blir innført i Norge.

– Det er ikke sannsynlig at vi bruker det under pandemien med mindre viruset muterer seg og blir farligere og mer smittsomt, sier Guldvog.

Han sier imidlertid at vi kan havne i situasjoner lokalt hvor samfunnets infrastruktur er i ferd med å bryte sammen slik at helsetjenesten ikke kan gi tilstrekkelig behandling.

– Som et siste virkemiddel kan det være mulig å bruke portforbudet, men vi har mange lag med virkemidler vi kan bruke før det, sier han.

Søndag var 143 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 18 pasienter fra dagen før.