Tre skiløpere ble tatt av snøskred på Norefjell – ikke skadet

Sør-Øst politidistrikt meldte søndag om at det har gått et snøskred ved Høgevarde på Norefjell. Tre skiløpere ble tatt av skredet, men kom uskadd fra det.

Politiet ble varslet om snøskredet – som fant sted ved Høgevarde i Flå kommune – klokken 12.10.

– Det ble vurdert til at det heldigvis ikke er tatt noen av skredet. Vi takker for at folk ringer inn. det forhindrer usikkerhet rundt om noen skulle være tatt av ras. Denne gangen var det en observant innringer som varslet oss, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Merete Kvaal til TV 2.

#Flå #Høgevarde, nord kl. 12:10.

Nødetatene mottok melding om at det hadde gått et snøskred på stedet. 3 skiløpere ble med skredet noen meter, men kom seg ut selv og er ikke skadet. Skredet var ca. 80 meter bredt.



Politiet advarer andre i fjellområdene til å være forsiktig. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) January 10, 2021

Ingen av de tre skiløperne som ble tatt av skredet ble skadet.

– Alt er ok der og vi gjør ikke noe videre med den hendelsen. Ingen kom til skade, sier Kvaal.

Hun ber folk om å forberede seg godt før man skal til fjells og at det er stor snøskredfare i fjellet enkelte steder.

SKRED: Skredet var cirka 80 meter bredt. Foto: Camilla Island / TV 2

– Sjekk varsom.no og ta med nødvendig utstyr. Det er mange steder hvor det er faregrad tre, ikke bare i vårt dekningsområde. Det gjelder også i Vest-Telemark og i Hallingdal. der er det faregrad tre i dag og i morgen, så les deg opp og sett deg inn i råd og tips, sier hun.