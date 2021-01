Andersson best i monsterbakken – Diggins vant Tour de Ski sammenlagt

Ebba Andersson taklet monsterbakken klart best og tok sin første verdenscupseier i karrieren. Jessica Diggins kom i mål som nummer to og sikret en overlegen seier i Tour-sammendraget. Delphine Claudel ble nummer tre på siste dag av Tour de Ski.

– Det betyr veldig mye og var et av sesongens store mål siden jeg har så mange pallplasser fra de siste to sesongene. At jeg nå klarte å nå til til topps i dag føles utrolig bra. Spesielt med tanke på hvordan touren startet for min del. Det har vært en mental kamp å snu det, så jeg er veldig stolt, sier Andersson til NRK.

Jessica Diggins tok til tårene etter seieren. Foto: Alessandro Trovati

Diggins vant sammendraget med nesten et og et halvt minutt foran Yulia Stupak. Andersson ble nummer tre, to minutter bak Diggins.

Hun er den første amerikaneren som vinner Tour de Ski, og var tydelig rørt og tok til tårene ved målgang.

– Dette er helt sykt. Det har vært et mål hele karrieren, men det føles ikke virkelig ennå. Det er så mange fantastiske folk som har hjulpet meg på veien, og mange som heier meg fram rundt i hele verden. Det føles fantastisk, sier Diggins til NRK.

– Touren er så tøff og du må levere bra hver eneste dag. Vi har hatt fantastiske ski hver eneste dag og en positivitet i laget. Det er grunnen til at vi klarte det, legger hun til.

– Diggins vinner en svært fortjent sammenlagtseier. Hun har vært den soleklart beste løperen gjennom touren totalt sett. Ikke bare den beste, men også den mest komplette løperen i feltet og har prestert bra både på sprint og distanse, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Andersson tidlig i tet

Linn Svahn og Andersson fikk tidlig en liten luke til resten av feltet, som gjorde at Diggins måtte sette opp farten og gå opp til de svenske løperne.

Jessica Diggins , Ebba Andersson og Delphine Claudel ble de tre beste i monsterbakken i Val di Fiemme. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Svahn og Andersson lå i tet frem mot den beryktede monsterbakken, og i det stigningen startet rykket Andersson ifra. Diggins jaget fremst i feltet bak. Ved 6,6 kilometer lå amerikaneren 10,4 sekunder bak Andersson. Yulia Stupak lå sekundet bak Diggins.

Ved 7.5 kilometer hadde Diggins og Stupak tatt inn noen sekunder på Andersson.

Andersson viste styrke i de bratteste partiene, men Diggins kjempet for å nå den svenske løperen igjen. Stupak ble stiv og måtte slippe opp.

Det endte i en solid etappeseier for Andersson, Diggins kom i mål 9,2 sekunder bak.

– Andersson gikk som forventet og jeg hadde nesten trodd hun skulle vinne med mer. Hun gikk i tøffeste laget i begynnelsen, men hun skal ha for at hun satser. Satsingen og taktikken til svenskene var veldig bra i dag, sier Skinstad.