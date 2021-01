Brudd for LaBeouf

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuepiller Shia LaBeouf ble før jul anklaget for overgrep av ekskjæresten. Nå melder amerikanske medier at han går gjennom et brudd i tillegg.

Det var i desember at den britiske artisten og danseren FKA twigs (32) saksøkte skuespiller Shia LaBeouf (34) for mishandling. Hun skal blant annet ha blitt vekt på natten av at LaBeouf kvelte henne, sto det i rettsdokumentene som New York Times fikk tilgang til.

De to ble sammen i juni 2018 og holdt ut ett år.

DÅRLIG STEMNING: FKA twigs leverte i desember et søksmål mot LaBeouf. Foto: AP Photo(NTB

Ikke lenge etterpå valgte også artisten Sia å stå frem med sine opplevelser rundt «Transformers»-skuespilleren. Hun skrev på Twitter at 34-åringen var en løgner.

– Han lurte meg inn i et intimt forhold og sa han var singel. Han er syk, og jeg har medfølelse for hans ofre, skrev Sia.

LeBaouf spilte i musikkvideoen til låta «Elastic Heart» av Sia.

På toppen av dette melder nå flere amerikanske medier at forholdet mellom LaBeouf og skuespillerkollega Margaret Qualley (26) har tatt slutt.

Det var da de to spilte i musikkvideoen «Love Me Like You Hate Me» i fjor høst at romanseryktene startet.

Ble fotografert i romjulen

People er et av nettstedene som har pratet med kilder tett på paret.

– De gjorde det slutt lørdag. De er på ulike steder i livet, forteller en av dem.

En annen kilde forteller at det vakte reaksjoner da Qualley fortsatte å date stjernen etter søksmålet fra FKA twigs.

Bruddet kommer ikke lenge etter at de to ble sett hånd i hånd under en spasertur i Los Angeles første juledag.

TUR: LaBeouf og Qualley ble fotografert sammen i romjulen, nå skal det være slutt. Foto: Splash News/NTB

I følge E! News har Qualley gjort det slutt med LaBeouf fordi hun ønsker å fokusere på skuespillerkarrieren. Hun hadde blant annet en rolle i filmen «One Upon a Time.. in Hollywood».

Men en annen kilde People har pratet med mener å vite at forholdet aldri var skrevet i stein.

– De er begge veldig lidenskapelige mennesker. De dater ikke, men har det gøy sammen. Margaret er en sosial sommerfugl og har en stor vennegjeng. Hun pleier derimot ikke å ta med Shia når hun er sammen med dem. Hun er ikke interessert i en kjæreste, sa vedkommende.

Trenger hjelp

Shia LaBeouf er kjent for nevnte «Transformers», men også filmer som «Fury» med Brat Pitt, og nylig var han å se på kinolerretet i den rørende filmen «The Peanut Butter Falcon».

LaBeoufs advokat Shawn Holley har vært åpen om at klienten hans trenger hjelp.

- Vi søker aktivt den slags meningsfulle, intensive, langvarige behandlingen som han desperat trenger, sa Holley til TMZ.