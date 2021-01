Har lokalisert to svarte bokser til styrtet passasjerfly i Indonesia

Indonesiske myndigheter bekrefter at det er funnet lokasjonen til to svarte bokser som tilhører passasjerflyet som styrtet lørdag, melder Reuters.

Sjef for nasjonal transportsikkerhetsmyndighet i Indonesia, Soerjanto Tjahjono, sier at to svarte svarte bokser er lokalisert ved ulykkesstedet, ifølge Reuters.

Militærsjefen Hadi Tjahjanto sier til nyhetsbyrået at de håper å innhente de svarte svarte boksene innen kort tid.

Det var lørdag formiddag norsk tid at passasjerflyet fra det indonesiske lavprisselskapet Sriwijaya Air var på vei til Pontianak på øya Borneo da kontakten ble brutt kort tid etter avgang.

Myndighetene tror flyet gikk ned mellom øyene Lancang og Laki, der det er funnet vrakrester.

Polititalsmann Yusri Yunus sier til Metro TV at det er hentet inn to likposer, en med levninger og en annen med personlige eiendeler. Myndighetene har håp om å finne flyvraket, etter å ha fanget opp signaler fra flyet.

De svarte boksene, eller ferdsskriverne kan bli viktig i arbeidet med å finne ut hva som gikk galt. De svarte boksene er faktisk som oftest malt oransje og ikke svart.

62 ombord

Det var 62 personer om bord i flyet, blant dem sju barn og tre babyer. Flyet, som er av typen Boeing 737-500, hadde et mannskap på seks personer.

– Våre tanker er med mannskapet, passasjerene og deres familier. Vi er i kontakt med flyselskapet og er klare til å støtte dem i denne vanskelige tiden, heter det i en uttalelse fra Boeing.

To krisesentre er opprettet, et ved flyplassen og et annet ved havna i Jakarta. Familier har vært samlet ved sentrene i påvente av nyheter om de savnede.

Trodde det var en bombe

Fiskere i området rundt Thousand Islands, en øygruppe nord for Jakarta, sier de hørte en stor eksplosjon rundt klokken 14.30.

– Vi hørte noe eksplodere. Vi trodde det var en bombe eller en tsunami, siden vi etterpå så et enormt plask i vannet, forteller fiskeren Solihin, som kun bruker ett navn, til nyhetsbyrået AP.

– Det regnet mye og været var veldig dårlig, så det var vanskelig å se klart. Men vi så plasket og en stor bølge etter lydene. Vi ble veldig sjokkerte, og så vrakrestene og drivstoffet rundt båten vår.

Ifølge nyhetsbyrået AP opplyser landets militærsjef om at dykkere har observert vrakrester fra flyet på omtrent 22 meters dybde.