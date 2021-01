Drama i sporet da Klæbo spurtet til seier: – Har utrolig dårlig samvittighet

Johannes Høsflot Klæbo vant 30 kilometeren i Norgescupen på Lygna. For Martin Løwstrøm Nyenget ble løpet ødelagt av en overivrig Eirik Mysen.

Se situasjonen i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Et felt på 30 løpere lå i front fra rundt ti kilometer. Ved 20 passerte kilometer falt tempoet i feltet og spørsmålet var hvem som ville sette inn høygiret.

Men ved 26,9 kilometer lå det fremdeles et felt på rundt 20 løpere samlet. Kilometeren før mål rykket Martin Johnsrud Sundby ifra, men flere hang på.

I spurten var Johannes Høsflot Klæbo overlegen og gikk i mål foran Pål Golberg. Erik Valnes ble nummer tre.

– Det var et spesielt renn. Jeg hadde håpet at det ble gått litt tøffere så det var litt færre med mot slutten. Men nå ble det en for stor fordel å ligge bak, så da ble det mange med mot slutten, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

Mysen ødela for Nyenget

I kampen om plassene inn mot mål ble det en kamp mellom Eirik Mysen og Martin Løwstrøm Nyenget. Mysen gikk inn foran Nyenget og ødela oppløpet for ham. Nyenget endte som nummer fem, mens Mysen ble diskvalifisert etter feilen.

Etter løpet var Nyenget åpenbart irritert og Mysen beklaget.

– Jeg har utrolig dårlig samvittighet, men det hjelper ikke nå. Jeg er et surrehodet uten like, men det var ikke meningen. Når jeg er i avgjørende situasjoner klarer jeg ikke å holde hodet helt kaldt og gjør litt feil. Jeg er ikke som Klæbo som takler sånne situasjoner mesterlig. Jeg ødelegger for Nyenget og jeg får ikke gjort noe annet enn å si beklager, sier Mysen til NRK like etter målgang.

– Sidesynet mitt eksisterer ikke

I intervju med TV 2 fortsatte Mysen å beklage.

– Hva har du å si til ditt forsvar?

– Ingenting.

– Hvorfor gjorde du det?

- Det er kampens hete. Jeg prøver å komme meg inn, for jeg vet at yttersporet der har en lengre vei. Men jeg er for tidlig. Jeg har kjempet i den bakken før og vet det. Men han er jo nærmere enn jeg trodde, det ser jeg på TV-bildene. Det virker som sidesynet mitt ikke er eksisterende når jeg kriger oppå der.

– Hva hadde du sagt om noen gjorde dette med deg?

– Jeg hadde vært forbannet om det skjedde med meg, men jeg har ikke ødelagt for noen andre før. Så jeg håper ikke at noen tror at jeg ødelegger med vilje.

– Jeg er litt lei meg. Jeg gikk mitt beste renn noensinne, men ødelegger for en bra fyr. Det er kjipt, understreker Mysen.