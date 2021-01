Må fjerne dekorskilt: – 99 prosent synes det er tullete

I 2007 bestemte ekteparet Ronnie og Kari Laurentz, som opprinnelig er fra Oslo og Bærum, at de skulle prøve lykken midt i sørlandsidyllen.

I Tvedestrand startet de opp en liten restaurant og butikk.

– Det er en sommerbutikk og en sommerrestaurant. Vi er en sesongbedrift, men holder også åpent i noen helger, sier Ronnie.

I 2007 lå restauranten og butikken midt ute blant hvitmalte hus på Lyngør. Etter noen år byttet de lokale, og flyttet driften inn til fastlandet og Gjeving.

Ronnie forteller at klientellet stort sett er er folk som bor i traktene, og at det med tiden strømmet inn med skilter som folk tenkte kunne passe i restauranten.

– Det var mange av gjestene våre som kom innom og fortalte at de hadde morsomme skilt liggende. Flere mente de kunne hengt i restauranten, og det synes vi var en artig greie. Det var ikke noe bevisst bak det, sier han.

Denne saken ble først omtalt av Tvedestrandposten denne uken.

Slik ble det til at restaurantlokalet ble prydet med diverse skilter med budskap av typen «Margaritas, they're not just for breakfast any more» og «Save water, drink beer».

Skjenkekontroll

I 13 år har det hengt skilter på veggene, uten at det har utløst annet enn at enkelte har dratt på smilebåndet.

Men sommeren 2020 var det duket for skjenkekontroll.

– Som steder med skjenkebevilling flest pleier vi også ha skjenkekontroll et par ganger i året. Siden vi er mest aktive på sommeren, pleier også de å finne sted i sommermånedene, forklarer han og fortsetter:

– Inspektøren, som skulle sjekke at vi følger skjenkeloven og alkoholloven, påpekte i sommer at vi drev med alkoholreklame. Kontrolløren var bestemt på at skiltene i restauranten må vekk, sier han.

IKKE GREIT: Dette mener skjenkekontrollen er i strid med alkoholloven. Foto: Privat

– Uforståelig

Ronnie anslår at de sikkert har hatt over 30 skjenkekontroller uten at noen har kommentert skiltene. Så han synes det er rart at skiltene nå må ned fra veggen.

– For meg er det uforståelig. For det første tror jeg ikke at folk går inn i en bar eller restaurant og tror at det ikke selges alkohol der. Jeg mener skiltene bare er uskyldig humor, men jeg kommer til å ta dem ned. Jeg orker ikke å bruke altfor mye energi på noen tulleskilt, sier Ronnie.

TVEDESTRAND: Disse skiltene må ned før de kan åpne restauranten «Hos Kari og meg» igjen. Foto: Privat

Restaurant-driveren sier at de av kommunen også fikk mulighet til å klage, men at det ikke førte frem.

Nå spøker han med at de kanskje kan henge opp skilt med bilde av melk og brød i stedet.

Etter at saken ble omtalt i lokalavisen, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

– 99 prosent synes dette er tullete. Den generelle oppfatningen fra de som har kommentert det i sosiale medier sier at dette er flisespikkeri, sier Ronnie.

Må følge norsk lov

Ordfører i Tvedestrand kommune, Marianne Landaas (H), sier til Tvedestrandposten at det er gjort en grundig vurdering i saken og at de er nødt til å følge alkoholloven som er veldig streng.

– Vi som kommune er pliktige til å føre tilsyn. Og når tilsynsrapporten viser brudd på lover og regler, er vi også pliktige til å følge dette opp. Slik kommunen tolker lovteksten, har vi ikke noe valg annet enn å be dem fjerne skiltene. Vi kan ikke basere dette på vår private oppfatning, selv om vi forstår at dette kan virke firkantet, sier Landaas.