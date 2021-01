Fotballryktene: King kan være på vei til topplag i Premier League

Det koker på ryktefronten før det internasjonale overgangsvinduet stenger 1. februar. Her er de ferskeste ryktene.

Joshua King scoret sine to første mål for sesongen da Bournemouth gikk videre i FA-cupen lørdag. Søndag skriver The Sun at Everton er interessert i å hente nordmannen allerede i dette vinduet. Kings kontrakt går ut til sommeren og vil da ikke kreve en overgangssum for en ny klubb. King var aktuell for Manchester United for et år siden, men overgangen gikk i vasken. Ifølge avisen er Newcastle, West Ham og West Brom også interessert i 28-åringens tjenester.

NY SVEIS: Joshua King scorer igjen. Det gjør ham ettertraktet. Foto: Kieran Cleeves

Inter går aldri av veien for å shoppe litt blandet godteri fra engelsk fotball. Nå er de ifølge Sunday Mirror klare til å hente Manchester Uniteds Jesse Lingard - på lån. velg og merke. Og kun hvis de klarer å kvitte seg med klubbfloppen Christian Eriksen først.

En annen Manchester United-spiller som kan være på vei ut, er Paul Pogba. Franskmannen har funnet tilbake til formen etter en periode med tvilsomme opptredener på de rødes midtbane, men det sirkulerer som alltid rykter rundt hans langsiktige fremtid. Ifølge Daily Star er PGSs nyansatte sjefstrener Mauricio Pochettino hypp på å bygge sitt nye lag rundt nettopp 27-åringen.

Familiesagaen Arsenal + Mesut Özil ser ut til å gå mot en ulykkelig slutt. Men det er i hvert fall en slutt på et langvarig ekteskap preget av trøbbel på tampen. The Sun melder søndag at spilleren skal ha tilbudt klubben å betale de resterende lønningene hans over de neste tre årene, mot at han forlater dem til fordel for tyrkiske Fenerbahce allerede i januar. Özil, sist sett under en paraply på tribunen i England, tjener som kjent rundt 3,5 millioner kroner i uken i Nord-London. Han har ikke sparket en ball for rødtrøyene siden 7. mars. Han har med andre ord tjent rundt 140 millioner kroner siden han sist spilte offisiell fotball for klubben.

West Hams og Englands Declan Rice (21) er en ettertraktet herremann på overgangsmarkedet. Spilleren skal selv ha uttalt at han ikke ønsker å forlate London, noe som gjør det vanskeligere for en klubb som Manchester United å hente ham nordover. En klubb som derimot kan være høyaktuell den dagen han velger å skifte beite, er Chelsea, der blant andre barndomskameraten Mason Mount spiller fast under pressede Frank Lampard. Det skriver Sunday Mirror.

West Ham er på sin side blant klubbene som sikler på Watfords senegalesiske spiss Ismaila Sarr (22), skriver The Sun.