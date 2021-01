Stortingspresidenten: – Vi deler sorgen med dere. Dere er ikke alene

Saken oppdateres fortløpende.

Søndag tok sokneprest Jakob Furuseth imot statsminister Erna Solberg og musiker og poet Trygve Skaug i den lille trekirken knappe to kilometer fra byen Ask, der tragedien rammet dagen før nyttårsaften.

Kirken holdt sørgegudstjeneste for å minnes de ti menneskene som mistet livet og til trøst for alle menneskene som er berørt.

Ordfører Anders Østensen (Ap), varaordfører Leif Haugland (Sp) og Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) var også til stede. Gudstjenesten var lukket for publikum av smittevernhensyn.

Følg TV 2 sin sending fra Gjerdrum kirke øverst i saken.

– Har satt oss på prøve

Kirkeklokkene markerte at gudstjenesten hadde startet. Deretter spilte Trygve Skaug på gitar og sang.

Sokneprest Jakob Furuseth åpnet gudstjenesten fra lesepulten.

– Det er med sorg vi samles om denne gudstjenesten i lille Gjerdrum kirke i dag. Bygda vår har blitt rammet av en katastrofe som vi aldri kunne forestille oss, og satt oss på en prøve som ingen var klar for, sier Furuseth.

– Elleve mennesker har mistet livet, og flere har mistet alt de eier. Nå trenger vi egentlig å være sammen, mer enn noen gang, men pandemien holder oss fra hverandre. Så la oss i hvert fall dele denne timen, sammen, på hver vårt sted, sier Furuseth.

GUDSTJENESTE: Statsminister Erna Solberg og stortingspresident Tone Trøen under minnegudstjenesten i Gjerdrum kirke for ofrene i leirskredet i Ask. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Dere er ikke alene

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sendte en hilsen til alle som sørger og alle som lever med stor usikkerhet.

– Katastrofen som rammet så hardt ryster og smerter også hele landet. Hjemmet skal være vår trygge base hvor vi søker ly. Derfor er det ekstra hardt når den uventet rammer hjemmet, sier Trøen.

Hun fortalte at en krise som dette gjør mennesker sårbare og får oss til å føle oss maktesløse.

– Da må vi være hverandres trygghet og hverandres hjelpere. Midt i det vonde er det så mange som gjør en uvurderlig innsats, sier hun.

– Jeg håper at dere kjenner styrken fra samholdet i den tunge og krevende tiden. På vegne av Stortinget vil jeg si at vi deler sorgen med dere. Dere er ikke alene, sier Trøen.

Tente lys for de omkomne

Jakob Furuseth leste navnene til menneskene som omkom i skredet mens kateket Oddrun R. Kogstad tente lys.

Eirik Grønolen (født 1989), Lisbeth Neraas (født 1966), Marius Brustad (1991), Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (født 1980), Charlot Grymyr Jansen (1989), Alma Grymyr Jansen (2018), Isak Grymyr Jansen og Irene Ruud Gundersen (1951) mistet livet i skredet.

Rasa Lasinskiene (49) Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) og Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) er fortsatt savnet, men antatt omkommet.

Trygve Skau leste diktet «Minnet ditt» og sang «Bru over mørke bølger».

Et sår

Lufthavnsprest Torbjørn Olsen holdt også preken, og han fortalte at det er et sår i Gjerdrum og på Ask.

– Et sår i naturen som vil være der for alltid, som vil stå der i generasjoner og rope om det som har skjedd. Det vil fortelle om fortvilelsen og om de dramatiske timene, men også om innsatsen som ble satt inn, hjelpen som kom og ressursene som fant hverandre, sier Olsen.

PREKEN: Torbjørn Olsen under preken i Gjerdrum kirke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Presten mener at såret i naturen vil minne oss om en kommune som ble hardt prøvet, og om en ordfører som fikk lengre og lengre skjeggstubber og bar innbyggernes smerte i sitt ansikt.

– Det ytre såret i naturen er kanskje like svart og stort som det indre såret. Og kanskje går det ennå små ras der dypt i ditt indre? Kanskje drømmer du og har bilder og inntrykk som ikke vil gå bort? Kanskje våkner du og tenker at dette bare er en vondt drøm? Kanskje er sorgen og tapet noen ganger nesten ikke til å holde ut, og tankene er svart som jord?

– Vi vet, av dyrekjøpt erfaring, at slike sår vil gro for de aller fleste. Men vi vet også at du som er rammet, må gå og bære på et arr resten av livet, sier han.

– Lev videre

Presten sa at alle må leve videre, med sorg og med sår.

– Du skal leve videre med tapet av dem du var glad i. Du skal leve videre der alt du eide og hadde kanskje må skaffes på nytt. Du skal leve videre med takknemlighet over at du lever, og i visshet om at livet er skjørt og derfor dyrebart. Du skal leve, preget og merket for resten av livet, sier Olsen.

Fiolinist Ingjerd Forbord spilte «Oblivion» av Astor Piazzolla. Trygve Skaug sang og spilte «Mellom gylne strå».

SORG: Det har bare gått en og en halv uke siden skredet. Det lille samfunn er fortsatt i dyp sorg og i krise. Foto: Selma Joner / TV 2

Vakkert

Etter gudsjentene forteller Stortingspresidenten at det var en sterk opplevelse å få delta.

– Det var en veldig vakker gudstjeneste, men utrolig sterkt og gripende. Man sitter hele tiden og tenker på dem som sørger og de som lever med veldig stor usikkerhet, sier Trøen til TV 2.

Skredet

Bakken kollapset brutalt og plutselig natt til onsdag den 30. desember på Ask og utløste en enorm redningsaksjon. Ni bygninger med trettien leiligheter ble tatt av skredet.

Syv personer ble funnet omkommet, tre personer er fortsatt savnet. Tirsdag uttalte politimester Ida Melbo Øystese at de ikke lenger har håp om å finne overlevende.

Skredet er anslått til å være 300 ganger 700 meter og er omtalt som det største i nyere tid.

1000 personer ble evakuert. I ettertid har noen fått flytte hjem.

Øst politidistrikt, ledet av Bjørn Arne Tronier, har startet opp en etterforskning for å komme til bunns i årsaken til skredet og om noen eventuelt kan holdes ansvarlig.