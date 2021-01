Politidistrikt landet rundt åpner etterforskning – frykter deres egne ansatte deltok i stormingen

Både politisjefen for Kongresspolitiet og de sikkerhetsansvarlige i det amerikanske Senatet og Representantenes valgte å trekke seg etter stormingen av Kongressen onsdag.

Da de folkevalgte formelt skulle godkjenne Joe Bidens valgseier ble bygget stormet av hundrevis av Trump-tilhengere, og politiet ble fullstendig overrumplet i kaoset. Fem personer døde i sammenheng med opptøyene, blant annet en politimann, samt en Trump-tilhenger som ble skutt av politiet.

Flere etteforsker

Flere politifolk risikerer nå suspensjon, sparken eller andre reaksjoner for måtene de kan kobles til kaoset onsdag på, ifølge avisen The Washington Post. Per nå undersøker politidistrikt i delstater som California, Washington og Texas hvorvidt deres ansatte har deltatt i opptøyene.

Ifølge avisen gjennomgår flere politidistriktene nå tips, materiale fra sosiale medier og lignende for å bekrefte eller avkrefte påstander de har fått inn.

Politisjefen i Houston, Art Acevedo, som også er sjef for foreningen for politisjefer i USA, uttaler at forskjellen mellom hva som er greit og ikke greit bør være åpenbar. Selv om de fleste politidistrikt forbyr politisk aktivitet for sine ansatte mens de bærer uniform, er dette greit på privaten.

– Om du åpent liker og støtter uttalelser som viser støtte til folk med hengeløkker, eller som skriker at de skal finne visepresidenten i USA for å skade ham, eller de med brannbomber, da møter du trolig alvorlige reaksjoner, sier Acevedo.

Sverger å sparke involverte

Til avisen forteller Adrian Diaz, som er midlertidig politisjef i byen Seattle i Washington, at minst to av deres betjenter nå er suspendert som følge av en pågående etterforskning. Ifølge avisen verserer det bilder som skal vise dem i hovedstaden onsdag.

– Vi støtter alle lovlige uttrykk for ytringsfrihet, men den voldelige mobben og hendelsene som utspilte seg i hovedstaden var ulovlige og resulterte i dødsfallet til en politibetjent, sier Diaz, som legger til at han sverger å sparke betjenter som var direkte involvert i opprøret i hovedstaden.

Politisjef vekket oppsikt

En politibetjent fra byen Pittsburgh i Pennsylvania er blant annet under etterforskning etter å ha blitt observert ved Kongressen, iført en caps der det sto «Trump MAGA 2020 f—- your feelings», men politisjefen hans sier betjenten trolig ikke deltok i selve stormingen.

Politisjefen i byen Troy i New Hampshire, Dave Ellis, har fått mye kritikk fra folk lokalmiljøet etter at det ble kjent at han var til stede. Til tross for kritikken har lokalpolitikerne fortalt at de fortsatt støtter Ellis, som i et intervju har fordømt volden onsdag.