Sendte melding for å advare om stormingen – det var bare ett problem

Meldingen som tikket inn på telefonen til de ansatte ved topprepublikaneren Mitch McConnels kontor hjalp ikke særlig mye, skriver The Washington Post.

Onsdag denne uken skulle den amerikanske Kongressen, som består av Representantenes hus og Sentatet, formelt godkjenne resultatet av fjorårets valg.

Lederen i sistnevnte, den mektige republikaneren Mitch McConnel, tok seg en liten pause rett før et omstridt forslag om å bestride deler av valgresultatet (anført av en fraksjon av hans eget parti) skulle debatteres. Kort tid etter ble USAs visepresident eskortert til et trygt sted da hundrevis av Trump-tilhengere stormet bygget.

KLATRET: Da Trump-tilhengerne stormet Kongressen klatret de oppover murene. Foto: Stephanie Keith

McConnel ble eskortert ut av bygget av sine sikkerhetsvakter, skriver avisen The Washington Post, som forteller at en av rådgiverne hans ikke var like heldig. Da kaoset startet prøvde å komme seg inn i flere kontorer for å gjemme seg, men møtte flere ganger låste dører. Ifølge avisen fant han og en gruppe ansatte til slutt ly på kontoret til McConnels taleskriver.

Hørte rop fra gangene

Mens de hørte på skriking og roping fra demonstrantene som hadde stormet bygget, tikket det inn en tekstmelding:

«Av sikkerhetsårsaker på innsiden: kom deg inn på kontoret ditt øyeblikkelig, ta med deg kriseutstyr, lås dørene og gjem deg».

Gode kontaktlister

Rådgiveren har ikke ønsket å bli navngitt av hensyn til sin egen sikkerhet. Han forteller at han, i likhet med mange andre, febrilsk begynt å ringe og for å få hjelp og svar.

Han ringte blant annet flere sentrale ansatte i Justisepartementet, og legger til at han hvisket inn i telefonen at han fryktet for sin egen sikkerhet.

The Washington Post opplyser at de har intervjuet rundt 40 politikere, rådgivere og politifolk de siste dagene, samt analysert videoer fra hendelsen.



Ifølge avisen forsøkte de, utstyrt med «bare telefonene sine og de beste kontaktlistene i verden» å ringe alt fra hærsjefen, fungerende justisminister, Forsvarssjefen, hovedstadsordføreren og guvernører i nabostatene i håp om å få hjelp.

Ansvarlige trakk seg

Fem personer er bekreftet døde som følge av opptøyene, og mange har spurt seg hvordan politiet mistet kontrollen slik de gjorde. En Trump-tilhenger som ble skutt av politiet er blant de døde. I tillegg er døde en politimann. Tre personer er døde som følge av det som er definert som medisinske unntakstilfeller av nødetatene.

Sjefen for Kongresspolitiet samt de sikkerhetsansvarlige i Senatet og Representantenes hus har trukket seg fra jobbene sine i etterkant av hendelsen.

Fare for riksrett

Mandag er det ventet at demokratene i Representantenes hus stiller USAs sittende president Donald Trump for riksrett. De anklager ham for å ha misbrukt makten sin og oppildnet til opprør i forkant av kongresstormingen.

DØDE: Poltiimannen Brian D. Sicknick ble bekreftet omkommet etter kaoset i Kongressen. Foto: -

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har bedt sine partifeller være forberedt, og oppfordret dem til å komme tilbake til hovedstaden.

Ifølge en opptelling NBC News har gjort har 238 medlemmer i Representantenes hus og Senatet hittil uttalt at de ønsker Trump fjernet fra embetet, enten via riksrett eller ved å bruke det 25. grunnlovstillegget.

Det er Senatet som fungerer som dommere i en eventuell riksrett, der McConnel styrer. I et notat har han forklart at de ikke vil kunne diskutere et riksrettsforslag før 19. januar, dagen før Joe Biden innsettes som ny president.