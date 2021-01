Levninger funnet etter flystyrt utenfor Indonesia

Det er funnet levninger utenfor kysten ved Indonesias hovedstad Jakarta, der et fly lørdag styrtet kort tid etter at det tok av. 62 mennesker var om bord.

Polititalsmann Yusri Yunus sier til Metro TV at det er hentet inn to likposer, en med levninger og en annen med personlige eiendeler.

Passasjerflyet fra det indonesiske lavprisselskapet Sriwijaya Air var på vei til Pontianak på øya Borneo da kontakten ble brutt kort tid etter avgang.

Ifølge nettstedet Flightradar24 , som overvåker internasjonal luftfart, mistet flyet over 10.000 fot høyde på under ett minutt, før all kontakt ble brutt.

Ifølge Metro TV sto det oppført 56 passasjerer på lista, blant dem sju barn og tre spedbarn. Flyet, som er av typen Boeing 737-500, skal i tillegg ha hatt et mannskap på seks.

Polititalsmann Yusri Yunus sier til Metro TV at det er hentet inn to likposer, en med levninger og en annen med personlige eiendeler.

Flyet, som er av typen Boeing 737-500, styrtet kort tid etter at det tok av.

Ifølge Metro TV sto det oppført 56 passasjerer på lista, blant dem sju barn og tre spedbarn. Flyet skal i tillegg ha hatt et mannskap på seks.