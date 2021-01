Solid Hauge og Zlatan-comeback da AC Milan slo Torino

Zlatan Ibrahimovic var tilbake på banen for første gang siden 22. november, og Jens Petter Hauge startet kampen, da AC Milan lørdag møtte Torino.

AC Milan – Torino 2-0:

Rafael Leão sendte AC Milan i ledelsen etter 25 minutter, før Franck Kessié doblet fra straffemerket ti minutter senere. De to scoringene før hvilen sørget for at AC Milan slo Torino 2-0, og fremdeles topper tabellen, fire poeng foran byrival Inter.

Jens Petter Hauge startet kampen for AC Milan, og gjorde en god førsteomgang. Nordmannen var mye involvert offensivt, og jobbet dessuten solid defensivt.

Også i andreomgang spilte Hauge en solid kamp før han ble byttet ut i det 85. minutt. Inn på tampen for den tidligere Glimt-spilleren kom sønnen til AC Milan-legenden Paolo Maldini, Daniel Maldini.

Zlatan Ibrahimovic har ikke spilt en kamp siden 22. november på grunn av en lårskade, men var tilbake på benken mot Torino etter å ha blitt friskmeldt for skaden. Supersvensken hadde stor suksess og scoret ti mål før skaden.

Snaue ti minutter før slutt entret spissveteranen banen. Han kom inn for målscorer Leão i sitt comeback etter skaden.