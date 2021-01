McTominay sendte United videre i FA-cupen

Manchester United 1-0 Watford

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United var på jakt etter cuprevansje etter at de røde djevlene røk ut av Ligacupens semifinale mot Manchester City tidligere denne uken.

Lørdag var det FA-cupens tredje runde som sto for tur, med Championship-laget Watford som motstander på Old Trafford for Solskjær og co.

I en sjansefattig kamp skulle Scott McTominays scoring etter fem minutter vise seg å være nok til å sikre United avansement til fjerde runde av verdens eldste klubbturnering.

– God gjennomkjøring, vi er videre og det er det som teller, oppsummerer Solskjær til Vsport.

Zinckernagel-debut

Solskjær ni endringer fra laget som møtte byrivalen på onsdag. Der United startet med et reservepreget mannskap, startet bortelaget med en Eliteserie-kjenning fra start. Som TV 2 meldte tidligere lørdag, så var det duket fro at tidligere Bodø/Glimt-spiller Philip Zinckernagel skulle få sin debut for The Hornets på Drømmenes Teater.

Det fikk han også, men dessverre for dansken ble det en tidlig kalddusj i premieren. Scott McTominay, som for anledningen var kaptein for Solskjærs lag, sendte United i ledelsen allerede etter fem minutter. Skotten raget høyest i feltet på et hjørnespark fra Alex Telles og headet ballen via bakken og i lengste stolpe og inn.

Rundt kvarteret var Watford nære ved å slå tilbake på Drømmenes Teater. Et frispark ble headet videre til Adam Masina som skjøt på volley, men Dean Henderson reddet først med beina før Axel Tuanzebe avverget på strek.

Bailly-skade

Mot slutten av førsteomgangen var Juan Mata nære ved å doble Uniteds ledelse etter fint forarbeid. Mason Greenwood spilte til Donny van de Beek på kanten av boksen. Nederlenderen, som fikk en sjelden sjanse fra start, hælflikket ballen til en ledig Mata i Watford-boksen, men fra litt spiss vinkel gikk spanjolens avslutning midt på keeper.

NY SKADE: Eric Bailly måtte ut med skade i førsteomgang. Foto: Oli Scarff

På overtid i førsteomgang måtte Eric Bailly ut med skade etter en kollisjon med egen keeper. Inn kom Harry Maguire før lagene gikk til pause. 1-0 midtveis.

Solskjær tok grep

Andreomgangen startet uten de største sjansene. Mason Greenwood fikk til en avslutning på halvvolley etter hjørnespark rundt timen, men skuddet ble aldri farlig.

Midtveis i andreomgangen tok Solskjær grep. Daniel James og nevnte Greenwood ble byttet ut til fordel for Marcus Rashford og Anthony Martial.

– Vi er det eneste laget som hadde midtuke forrige uke og har det neste uk, så jeg må tenke litt lenger. Det er en lang sesong, jeg må planlegge så jeg har spillere klare når det trengs. Nå måtte Eric ut, og da er det greit å ha spillere som er klare, sier Solskjær om rotasjonen på laget.



Med kvarteret igjen ble også Philip Zinckernagel tatt av banen. 26-åringen bidro med en rekke gode dødballer for gjestene, men klarte ikke å sette sitt preg på kampen.

Ti minutter før full tid fikk innbytter Maguire hodet på et innlegg, men avslutningen gikk over. Rashford driblet seg så inn i Watford-boksen, men angriperens avslutning ble reddet av keeper Daniel Bachmann.

Gjestene fikk et par dødballer mot slutten av kampen, men flere store sjanser ble det ikke og dermed gikk Solskjærs menn videre med en ettmålsseier.

Fjerde runde av FA-cupen starter 23. januar.