180 kongressmedlemmer har skrevet under på riksrettsutkast

Kongressrepresentanten Ted Lieu bekrefter at prosessen for å stille president Donald Trump for riksrett vil begynne mandag.

180 representanter har skrevet under på forslaget, skriver Lieu på Twitter.

Lieu er en av de tre som har utarbeidet riksrettsforslaget. Trump anklages i forslaget for å ha misbrukt makten sin og oppildnet til opprør, etter at støttespillere av ham onsdag stormet Kongressen da de folkevalgte godkjente valgresultatet.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.



We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK — Ted Lieu (@tedlieu) January 9, 2021

Tidligere lørdag skrev Lieu at de «oppfordrer Trump til å trekke seg».

– Hvis han ikke gjør det, vil han bli den første presidenten i historien til å bli stilt for riksrett av Kongressen to ganger, skrev han.

Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020.

Flere vil stille Trump for riksrett

Politikere i begge partiene har de siste dagene tatt til orde for at presidenten bør stilles for riksrett.

Flere demokrater har i dagene etter at en mobb på flere tusen stormet Kongressbygningen i Washington sagt at de vil øke hastigheten i arbeidet med å få stilt Trump for riksrett.

Det er Representantenes hus som ved flertall kan bestemme om det skal reises riksrettstiltale mot president Donald Trump, og der er det Demokratene som har flertall.

Skulle det bli tilfelle, skal saken opp i Senatet. For at Trump skal bli felt i en eventuell riksrettssak må to tredjedeler av senatorene stemme for at Trump må gå av.

– Må oppfordre Trump til å tre av

Fredag sendte speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, et brev ut til alle kongressmedlemmene. I brevet ber de alle demokrater i Kongressen om å jobbe for å stille Trump for riksrett.

I brevet kaller Pelosi Trumps seneste handlinger for et forferdelig angrep på demokratiet, og hun ber om at Trump enten må trekke seg eller stilles for riksrett.

– Som følge av presidentens urovekkende handlinger må republikanerne i Kongressen følge dette eksempelet og oppfordre Trump til å tre til side umiddelbart, heter det i brevet som Pelosi sendte ut fredag.

– Det er veldig klart hva som må skje

New York-ordfører Bill de Blasio holdt lørdag en pressekonferanse sammen med flere andre kongressmedlemmer. Ordføreren krever sammen med flere andre kongressmedlemmer at Trump fjernes ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget eller trer av. Hvis ikke vil de stille ham for riksrett.

– Det er veldig klart hva som må skje, og det må skje nå, Donald Trump på tre av, sa de Blasio på pressekonferansen.

– Se rundt dere alle sammen, dette er medlemmer av Kongressen. Deres liv var i fare på grunn av et opprør som av en eller annen grunn var tolerert. Som var skapt og hjulpet frem av Donald Trump, og av en eller annen grunn ble tolerert av sikkerhetsstyrker, fortsatte han.

Ordføreren fortsatte å gå kraftig til angrep på Trump.

– Noen ga dem ordre til å la dette skje, og den må straffes.

– Envher som er så forrædersk og har mistet besinnelsen burde ikke ha fingeren på atomknappen, fortsatte ordføreren.