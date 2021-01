The Times: Prins Harry og hertuginne Meghan forlater sosiale medier

En kilde nær paret sier til The Times at de ikke har noen planer om å bruke sosiale medier i forbindelse med deres nyopprettede Archwell Foundation og at det er "høyst usannsynlig" at de kommer til å returnere til sosiale medier på personlig plan.

Årsaken til at de ikke ønsker å være på sosiale medier skal ifølge avisens kilder blant annet være på grunn av hatmeldinger.

Sist stjerneparet la ut noe på deres offisielle Instagram-konto var 30. mars i fjor. Der har de over 10 millioner følgere.

– Mens dere kanskje ikke ser oss, forsetter arbeidet, skrev de den gang.

Mobbet

Hertuginnen har vært åpen om hatet hun har fått på sosiale medier etter at hun ble en del av det britiske kongehuset.

TILBAKETRUKKET: Hertugparet lever i en tilbaketroppet rolle. Foto: Toby Melville / Reuters / NTB

I oktober sa hun i en podcast at hun var den personen som ble mest mobbet på internett i hele verden i 2019.

Hertuginnen ble utsatt for hardt press etter at hun giftet seg med prins Harry i mai 2018, og fikk sønnen Archie i mai i fjor.

På grunn av det harde presset valgte paret å trekke seg fra de kongelige pliktene ved det britiske kongehuset, og flyttet etter hvert til Santa Barbara utenfor Los Angeles i California.

Starter podcast

Hertugparet kunngjorde i desember at de har inngått et flerårlig samarbeid med Spotify gjennom sitt eget produksjonsselskap Archwell Audio.

Podkast-serien lanseres i år.

– Det vi elsker med podkast, er at det minner oss alle på å ta et øyeblikk til å virkelig lytte og forene oss med hverandre, uten distraksjoner, sier hertugparet i en uttalelse.

– Med alle utfordringene som kom i 2020, har dette aldri vært viktigere. Når vi hører hverandre og hverandres historier, minner det oss på hvor samlet vi er.