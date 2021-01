Ingen skadet etter at person utagerte

Det ble meldt at vitner hadde hørt skudd, men det er foreløpig ikke funnet skytevåpen på stedet. Politiet har kontroll på en person.

– Vi har kontroll på en person inne i en leilighet. Det dreier seg om en mann som har utagert inne på et rom. Det ble også hørt flere smell, og et vitne trodde det muligens hadde sett et skytevåpen, og derfor sendte politiet store styrker, sier operasjonsleder Gjermund Stokli.

Politiet søker videre etter et mulig skytevåpen, men utelukker ikke at smellene kan være forårsaket av noe annet. Storgata er nå åpnet igjen, og Hausmannsgate åpner snart, forteller operasjonslederen.