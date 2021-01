Norsk målshow: Haaland-dobbel og Sørloth-mål

RB Leipzig 1-3 Borussia Dortmund

Se Haaland-dobbelen og Sørloth-målet øverst!

Erling Braut Haalands Borussia Dortmund hadde tatt turen til RB Leipzig for et toppoppgjør i Bundesliga lørdag kveld.

Det skulle vise seg å bli en norsk festkveld i Tyskland. Da kampen var over hadde vi intet mindre enn tre norske scoringer. Alexander Sørloth scoret sitt første i den tyske toppdivisjonen, mens Haaland startet angrepet som førte til Dortmunds første scoring før han scoret to selv for de gule og svarte.

Målmaskinen fra Bryne oppsummerte seieren slik til Ruhr Nachrichten etter kampen:

– Det er alltid en spesiell motivasjon mot RB Leipzig. Det føles godt. Vi spilte for Axel Witsel, jeg ønsker ham rask og god bedring. Det var gode mål i dag, og vi spilte bra, sier Haaland som henviste til Witsel, som måtte ut med skade i førsteomgang.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var imponert av Haalands prestasjon lørdag kveld.

– At Braut Haaland er verdensklasse i 2021 også er jo hyggelig å få med seg. Han leverer på et skyhøyt nivå. Den andreomgangen han leverte i kveld er helt vill. Han er jo et fenomen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter kampen, og tilføyer:

– Jeg håper bare han holder seg skadefri. Det er kun skader som kan hindre ham i å være en spiss helt i verdenstoppen de neste ti årene.

– Godt å få første målet

Helt på tampen av kampen fikk også Alexander Sørloth en etterlengtet opptur i RB Leizpig-trøyen. Trønderen ruvet høyest på bakre stolpe og headet mot mål. Den avslutningen ble reddet av keeper, men Sørloth dunket inn returen til 1-3 like før ordinær tid var over.

PRAT: Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland hadde en god tone etter kampen. Foto: Ronny Hartmann

– Jeg er veldig glad for det. Det var godt å få det første målet unnagjort. Jeg har slitt med å få ballen i mål, og nå handler det bare om å bygge videre på den selvtilliten. Jeg setter meg ikke noen spesiell mål for antall, og så videre, sier Sørloth til Vsport, og sier han hadde en god prat med Haaland etter kampen.

– Vi snakket litt om kampen. Vi snakket litt om alt egentlig og gratulerte hverandre med målene, avslørte RB Leipzigs målscorer.

Mathisen håper at dette kan være et vendepunkt for Sørloth i Bundesliga.

– Alle mål har mye å si for Sørloth. Vi så i Tyrkia hva han var god for. Han har tatt store steg som spiss. Nå trenger han bare selvtillit. Når han er på sitt beste, er han utrolig vanskelig å stoppe i boksen. Han er spenstig og kraftig og meget god spiss. En, to eller tre scoringer er kanskje det som skal til for at han skal få et skikkelig gjennombrudd i RB Leipzig, sier Mathisen.

– Sørloth er nok innbitt og motivert

Dessverre fikk vi ingen norsk spissduell fra start, da Alexander Sørloth måtte finne seg i å starte på benken for hjemmelaget.

Men i andreomgang ble det straks nødvendig for Sørloths bidrag offensivt etter at Haaland satte i gang et mønsteangrep som førte til Dortmund-ledelse.

I kjent stil suste 20-åringen fra Jæren mot mål før han sentret til Marco Reus i boksen. Sistnevnte hælflikket ballen videre til Jadon Sancho som kontant satte inn 0-1 i Leipzig etter 54 minutter.

Få minutter senere kom Sørloth inn i jakt på scoringer for Julian Nagelsmanns menn. Det var kun hans 13. ligaopptreden siden overgangen i sommer. Den siste tiden har det svirret rykter om nordmannens fremtid og at en låneovergang i januar kan være aktuelt.

– Jeg tror ikke han har hastverk. Han har mange år foran seg. Han kunne dratt andre steder i sommer også, men nå er han i en klubb som spiller en offensiv type fotball, sier Mathisen om Sørloths fremtid og tilføyer:

– For ham handler det om å få tilbake flyten og selvtilliten i Tyrkia. Jeg tror han kan få en fin tid i Leipzig, for han har noen kvaliteter på sitt beste som gjør ham utrolig vanskelig å stoppe. Han er nok innbitt og motivert for å motbevise kritikerne.

MÅL: Enedelig satt den for Alexander Sørloth i Bundesliga. Foto: Michael Sohn

Spissrival Haaland ville gjøre mer enn å servere. Først banket han ballen i tverrligger og ut før han headet inn 0-2 etter et mønsterangrep. Haaland driblet seg forbi flere spillere før han sentret til Sancho på kanten. Engelskmannen la ballen inn på bakre stolpe og derfra doblet Haaland ledelsen for Dortmund etter 71 minutter.

Jærbuen var ikke ferdig. Med drøye fem minutter igjen av ordinær tid rundet han Peter Gulacsi og satte enkelt inn 0-3. Målet var Haalands tolvte på ti Bundesliga-kamper denne sesongen og hans 25. Bundesliga-mål på like mange kamper.

Helt på slutten av kampen, i det 89. minuttet, scoret Alexander Sørloth sitt første mål i Bundesliga. Kampen endte 1-3.