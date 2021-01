Sykehjemsbeboer i Oslo koronasyk for andre gang

En sykehjemsbeboer i Oslo kommune har blitt koronasyk for andre gang, opplyser kommunen. FHI sier at det kan være første reinfeksjon i Norge.

Oslo kommune opplyser at beboeren testet positivt våren 2020. Denne uken testet pasienten positivt igjen. Også en ekstra test viste samme resultat.

Kommunen opplyser at prøver fra testen er sendt inn til Folkehelseinstituttet for gensekvensering, det vil si analyse av viruset.

– Det at vi nå har fått det første tilfellet der en beboere er covid-19 syk for andre gang, viser hvor viktig det er å få gjennomført vaksineringen, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i en pressemelding.

Det er første registrerte tilfelle på sykehjem i Oslo.

FHI: Ikke overraskende

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier generelt at det internasjonalt bare er rapportert om en håndfull tilfeller der personer har fått påvist smitte av koronaviruset to ganger.

– Det er foreløpig altså ikke rapportert om mange tilfeller av dette. Vi har ingen tilfeller av bekreftet reinfeksjon i Norge, men det er ikke overraskende om vi får enkelte tilfeller også her, sier hun til NTB lørdag ettermiddag.

Vold legger til at FHI må undersøke viruset med en helgenomekvensering, altså en full kartlegging av virusets arveanlegg, for å bekrefte om det virkelig er reinfeksjon hos pasienten. Hun sier at data fra dette og erfaringer fra andre typer koronavirus indiker at faren for å bli smittet og bli syk for andre gang er minimal de tre første månedene etter første gangs sykdom.

– Etter tre måneder kan reinfeksjon ikke utelukkes, selv om det fortsatt er sjelden. Samtidig er det på det nåværende tidspunkt ikke nok kunnskap om risikoen for reinfeksjon med SARS-CoV-2, sier Vold.

Uavklart smittesituasjon

Så langt er beboere på 35 av 39 sykehjem i Oslo vaksinert med første dose. Vaksineringen starter neste uke på de siste fire sykehjemmene fordi det de siste ukene har vært en uavklart smittesituasjon på disse sykehjemmene.

I tillegg er det to avdelinger på de første sykehjemmene hvor man har måttet vente med vaksinering på grunn av beboere i karantene.

Fredag var 2.711 beboere vaksinert, i tillegg var det satt 121 vaksiner på pårørende i målgruppen og dagsenterpasienter. Også gjennom helgen vil det bli satt vaksiner på beboere som er ferdige med sin nærkontaktkarantene.

Smittede uten symptomer

Kommunen opplyser at hovedårsaken til smitten på sykehjemmene er smittede ansatte uten symptomer som ikke fanges opp av test- og karantenekriteriene.

Jagmann sier smittesituasjonen i Oslo gjør at de på det sterkeste anbefaler pårørende til ikke å komme på besøk fram til beboerne er vaksinert to ganger, og vaksinen får full effekt. Unntaket er situasjoner som krever besøk.

– Det har gjennom julen vært flere tilfeller der pårørende har tatt med smitte inn til sykehjemmene, sier Jagmann.