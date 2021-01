– Jeg har sett mer vold bli brukt mot fredelige demonstranter enn på Capitol Hill

– Se på øynene hans!, sier John Sullivan og peker på en ung politimann i bildet som står mellom Trump-tilhengerne og inngangspartiet til Kongressen.

– Du kan se at han er redd. Det er en mann som ikke vet om han kommer seg trygt hjem. Og han vil hjem, sier Sullivan.

På et hotellrom et par kvartaler unna det Hvite Hus sitter den 26-år gamle selverklærte Black Lives Matter-aktivisten John Sullivan og viser TV2 videoer han har lagt ut på YouTube av opptøyene i Washington, DC den 6. januar. På bildene kan man se hvordan Trump-tilhengerne tar seg inn i Kongressen mens politiet ikke makter å stoppe dem.

I etterkant har det kommet frem at politiet overhodet ikke var forberedt på at så mange ville demonstrere i Washington den morgenen, eller at de ville forsøke å storme Kongressen. To politimenn har også blitt suspendert, en fordi han tok en selfie sammen med en av de som brøt seg inn, og en annen fordi han tok på seg en Trump-hatt og begynte å vise inntrengerne rundt. Dette ifølge Tim Ryan, en Demokrat som leder en av komiteene i Representantenes Hus som gransker angrepet.

For Sullivan, som ble arrestert under en Black Lives Matter-demonstrasjon i fjor sommer i hjembyen Provo i Utah, er kontrasten til politiets opptreden under massedemonstrasjonene etter drapet på George Floyd slående.

– Det kan ikke sammenlignes. Jeg har sett immigrasjonssentre i Portland i Oregon der Black Lives Matter-demonstranter møtte mer vold enn her. Jeg har sett folk i fredelige demonstrasjoner som ble møtt med mer vold enn det de møtte på Capitol Hill, sier Sullivan.

Sullivans videoer har gått verden rundt fordi han sto kun noen meter unna da Ashli Babbitt ble skutt. På en av videoene kan man høre Sullivan som roper «han har en pistol». I det Babbitt prøver å trenge seg gjennom vinduet, skyter politimannen, og Babbitt faller bakover.

– Var du redd for livet ditt eller sikkerheten din?

– Ja, 100 prosent. Selvfølgelig. Det var en farlig situasjon og noen ble skutt. Da de pekte fem pistoler mot dem som brøt seg inn gjennom vinduet, stod jeg like ved vinduet. Jeg stod like ved. Hadde de bestemt seg for å løsne skudd der, som de kunne gjort og har gjort, kunne jeg vært død, sier Sullivan.

Konfrontasjon

Sullivan hevder han ikke var der for å delta i opptøyene, men kun for å filme. Han sa han hørte om demonstrasjonen for flere uker siden, og bestemte seg for å dra. Han var tilbake på hotellet etter å ha hørt Trumps tale da meldingene begynte å tikke inn om at demonstrantene hadde tatt seg forbi sperringene ved Kongressen. Han dro dit så fort han kunne.

– Jeg posisjonerte meg så jeg kunne se det som skjedde. Det er ved frontlinjen, det er mellom politiet og demonstrantene. Ikke alle er forberedt på å stå der. Det er et skummelt sted, sier han.

På opptakene kan man høre at Sullivan snakker mye med inntrengerne, ofte i en ganske oppmuntrende tone.

– Du må blende inn med demonstrantene. Men du må også få politiet til å skjønne at du ikke er demonstrant, hvis det gir mening? Fordi demonstrantene vil tro at du er med dem, men politiet vil se deg som en journalist eller noen som filmer, sier Sullivan, som legger til at han er sterk motstander av Trump, men også politiet på grunn av tilfellene av politivold mot afro-amerikanere i USA.

Men forsøket på blende inn var ikke helt vellykket. Sullivan sier flere av Trump-supporterne yppet til bråk. Politiet har også oppsøkt ham i ettertid. Heller ikke blant alle i hans egen omgangskrets har turen blitt godt mottatt.

– Mange på venstresiden spør hvorfor er du der? Med Trump-supportere? Er du undercover?, sier han.

– Og på høyresiden sier de, du er antifa. Fordi jeg er en aktivist på venstresiden. De kan definitivt sette meg i den kategorien. Selv om jeg var i en nøytral position den dagen, sier Sullivan.

Trump og noen av hans allierte forsøker nå å legge skylden for opptøyene over på Antifa og andre venstreradikale aktivister. Republikanernes leder i Representantenes Hus Kevin McCarthy måtte korrigere presidenten under en telefonsamtale på mandag, ifølge Axios.

– Det er ikke Antifa. Det er MAGA. Jeg vet det for jeg var der, skal McCarthy ha sagt.

Sullivan sier det stemmer med hans inntrykk. Han sier han har deltatt i seks demonstrasjoner i Washington de siste to månedene, og kjente ikke igjen noen av de han så inne i Kongressen fra hans egen side.

– Bruk alle mulige programmer for ansiktsgjenkjenning og gå gjennom ansiktene som jeg har filmet. Du kan se at de er Trump-tilhengere. Ta en kikk på Facebook-sidene deres, sier han.

Nye trusler

Ifølge tv-kanalen ABC har FBI fått tips om at væpnede grupperinger planlegger nye demonstrasjoner både i Washington og i flere delstatshovedsteder rundt om i USA i dagene frem mot innsettelsen av Joe Biden den 20. januar.

Vanligvis samler flere hundre tusen seg i hovedstaden for å være vitne til at en ny president blir tatt i ed, men på grunn av pandemien og den nye sikkerhetssituasjonen har ordføreren i Washington, Muriel Bowser, bed folk om å holde seg hjemme.

På tirsdag holdt FBI en pressekonferanse der de opplyste om at flere hundre kan bli siktet for angrepet på Kongressen i løpet av de neste ukene.

Sullivan tror de som stormet Kongressen er blitt oppildnet, og at dette nok ikke er siste gang man vil se slike voldelige sammenstøt.

– Dette er nok bare begynnelsen. Begynnelsen på den virkelige volden dere vil se, sier Sullivan.