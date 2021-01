Alpinist om situasjonen i USA: – Avskyelig og flaut

Se slalåmrennet fra Adelboden på TV 2 søndag fra klokken 10.15!

Det har vært noen tøffe døgn for det amerikanske alpinlandslaget. Mens de forberedte seg til verdenscuphelg i Adelboden, mottok de forferdelige nyheter fra hjemlandet om at Donald Trump-supportere angrep kongressbygningen.

– Det er svært, og det er flaut. Vanligvis når man tenker på USA, tenker man på et sted hvor folk vil være, og det er ikke et sted mange vil være nå. Det er avskyelig, og jeg håper vi kan komme sammen og gjøre det bedre. Det er veldig vanskelig å være her, sier Ryan Cochran-Siegle til TV 2 i Adelboden.

28-åringen endte på en 19. plass i gårsdagens storslalåmrenn i Sveits og innrømmer at han har blandede følelser rundt å konkurrere på andre siden av jorden mens det er kaos i hjemlandet.

– Det er gode ting ved det og dårlige ting ved det. Å være litt distansert fra det gjør det lettere å kjøre her, dette er åpenbart store verdensproblemer og sånn som USA er nå er ingenting å skryte av. Jeg håper på en bedre fremtid, sier Cochran-Siegle.

Det amerikanske laget opplevde en ny tøff dag i går da Tommy Ford falt stygt like før mål under storslalåmrennet og ble hentet av helikopter.

– Dagen har vært veldig vanskelig for laget vårt, sier lagkamerat Cochran-Siegle.

– Så du hva som skjedde med Tommy?

– Nei, jeg så det ikke. Jeg så Tommy kjøre ovenfra da jeg tok heisen, også ble det plutselig stille i målområdet. Jeg vet han er bevisst, de tar mye bilder og sånt, men jeg vet ikke så mye.

– Hvordan påvirker denne ulykken dere på laget?

– Det er veldig vanskelig, som alpinist vil man ha full selvtillit og fokusere på skikjøringen. Vi er en familie, og du vil det beste for familien. Men som profesjonell idrettsutøver må man overvinne utfordringer, være klar mentalt og gjøre det du kan for å lykkes likevel, sier Cochran-Siegle.