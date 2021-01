Gjerdrum-ordføreren beroliges av justisministeren: – Det er vi veldig glade for

Ordføreren i Gjerdrum frykter at kommunen selv må stå med ansvaret for vakthold og sikring i skredområdet når medias oppmerksomhet dabber av, men i dag kunne justisministeren komme med en god nyhet til den kriserammede kommunen.

I snart to uker har Heimevernet stått vakt rundt skredområdet i Gjerdrum. Tirsdag pakker de sammen, og det bekymrer ordføreren.

– Når vi ser dette store rasområdet, som ligger så tett opp til et ganske befolket område så nært sentrum, så er det veldig vanskelig og krevende for oss å ta fatt på et slikt arbeid, sa ordfører Anders Østensen (Ap) til TV 2 fredag.

Lørdag kunne justisministeren komme med en god nyhet til Gjerdrum. Når Heimevernet drar klokka 12 tirsdag, vil Sivilforsvaret ta over vakthold og sikring av skredområdet.

– Sivilforsvaret, som bidrar på veldig mange ulike måter, skal fortsatt være i Gjerdrum. Det er veldig viktig for meg at både ordføreren og innbyggerne er trygge på det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til TV 2.

– Det er vi veldig glad for

Dermed får ordføreren én bekymring mindre.

– Det er vi veldig glade for. Vi føler oss jo litt sårbare i en sånn overgangsfase, så den hjelpen og støtten som Sivilforsvaret bidrar til, at vi kan få den og regne med den framover er veldig, veldig fint, sier Østensen.

Mæland slår fast at storsamfunnet skal fortsette å være der for kommunen.

– Vi skal stille opp. Det har vi sagt både via fylkesmannen og direkte til kommunen. De er i en veldig vanskelig situasjon. Da må vi som storsamfunn stille opp. Det sa vi da, og det sier vi nå, sier hun.

STILLER OPP: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Gjerdrum-ordføreren sier at han tror på det Mæland sier, men at han er usikker på om hjelpen de nå får er nok.

– Det er vanskelig å vite helt. Dette er en situasjon som er veldig krevende, og som vi ikke har vært i før. Det er særlig oppgaver vi ikke er kjent med, som dette med vakt og sikring på et så stort område, så nært sentrum, der er det veldig viktig med sånne ressurser. Så jeg tror Sivilforsvaret kan bidra veldig på dette området, sier Østensen.

– Når vil kommunen være klare til å ta over ansvaret?

– Gradvis må vi komme dit. Vi har også blitt lovet av statsforvalter og kommunaldepartementet at vi vil få økonomisk hjelp, og det betyr jo at vi kan ansette flere folk. Det vil vi trenge. Da vil vi også kunne ta oss av flere oppgaver selv.

Sørgegudstjeneste

Søndag arrangeres det en sørgegudstjeneste i Gjerdrum kirke. Det gruer ordføreren seg til.

– Jeg gruer meg litt til sånt. Jeg synes det er en vanskelig situasjon å være i, og inntrykkene og sorgen kommer veldig tett på da.

– Jeg skal møte opp og ser fram til det og er glad for at statsminister og stortingspresident kommer. De pårørende og de rammede fortjener at det blir gitt denne typen oppmerksomhet rundt hendelsen, sier han.