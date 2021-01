Ap-veteran ber partiet åpne lederdiskusjon: – Raymond er en kandidat til å ta over

MULIG NY LEDER: Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er en mulig kandidat til å ta over etter Jonas Gahr Støre, ifølge Thorbjørn Berntsen. Foto: NTB scanpix

– Raymond er en kandidat til å ta over. Det kan også være flere, sier Thorbjørn Berntsen (85) til TV 2.

Til Klassekampen sier Berntsen fredag at en fotballtrener ville blitt sparket med de elendige målingene som nå er.

– Dette er en katastrofemåling for Ap, så noe må skje. Hadde det vært en fotballag, så ville coachen fått sparken, sier tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen (84) til Klassekampen.

I Klassekampen og Nationens nyeste måling får Ap rekordlave 17,5 prosent. Hele fem prosentpoeng foran ligger Sp, med 22,6.

Vil ha lederdebatt

Nå går Ap-nestoren til det skrittet å be partiet ta en åpen debatt om en annen kandidat enn Jonas Gahr Støre kan løfte partiet.

– Det er en debatt som må komme og som er kontinuerlig. Det er ikke så spesielt og eksepsjonelt at det blir debatt nå. Vi har et landsmøte og der må saken blir gjenstand for diskusjon, sier Berntsen til TV 2, som er onkelen til Raymond Johansen.

– Tror du det kommer med full styrke?

– Ja.

Berntsen er tidligere miljøvernminister og æresmedlem i Ap. I valgkampen i 2017 brukte Ap han aktivt sammen med andre veteraner.

AP-VALGKAMP: Ap-leder Jonas Gahr Støre MED partiveteranene Thorvald Stoltenberg (t.h.), Thorbjørn Berntsen, Yngve Hågensen (t.v.) og Gro Harlem Brundtland på Youngstorget i valgkampen 2017. Foto: Lise Åserud

– Tror du flere ville stemt på Arbeiderpartiet hvis Raymond Johansen var partileder?

– Dette må bare utvikle seg nå. Jeg vil ikke kommentere det, men vi får 17,5 prosent. Man får gjøre sine refleksjoner og det er det mange som gjør, sier Berntsen.

– Mener du Raymond Johansen er den beste kandidaten til å lede partiet?

– Han er en kandidat til å ta over. Det kan være flere. Raymond har profilert seg sterkt som byrådsleder og nå under håndteringen av korona. Han har vært partisekretær også, så han er ingen hvem som helst.

– Tror du han kunne tenkt seg å være det, da?

– Det har jeg ikke snakket med han om, sier Berntsen.

– Men det er mange som snakker om å bytte ut partilederen i partiet og fagbevegelsen?

– Det er en diskusjon, men dette snakker jeg med de jeg er fortrolige med og ikke med deg, sier Berntsen.

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen (82) stoler på at Støre selv vet hva som er riktig å gjøre.

– Jeg har selv hatt og har stor tillit til Støre. Hvis Torbjørns spørsmål får han til å vurdere dette spørsmålet, så stoler jeg på at Støre selv tar den riktige vurderingen. Mer enn det vil jeg ikke utdype, sier Hågensen til TV 2.

– En tragisk situasjon

Tidligere LO-leder Roar Flåthen (70) understreker at har vært en tung periode for partiet.

– Det er en tragisk situasjon, og det er nesten som du må klype deg i armen.

BEKYMRET: Roar Flåthen mener partiet er i en tragisk situasjon. Foto: Erlend Aas

Han mener likevel det vil skade partiet mer enn det vil gagne det å ha en lederdebatt nå.

– Jeg tror det blir helt feil innfallsvinkel nå som vi er på vei inn i et valgår. Jonas Gahr Støre klarer ikke gjøre dette alene, han må alle tillitsvalgte i ryggen. En lederdebatt vil bare gjøre det vanskeligere for Ap.

Støre om dårlige målinger: – Kjipt

Ap-lederen samlet partiets toppkandidater til digitalt kick off lørdag.

– Hvis noen tviler på at jeg synes det er kjipt, så kan jeg bekrefte at jeg synes det er veldig kjipt, fastslo Støre i talen til partiets 55 øverste kandidater til valget.

Han pekte på at partiet ligger på rundt 20 prosent, og at det i tillegg er 20 prosent av velgerne som sitter på gjerdet og som oppgir at de kan vurdere å stemme partiet.

– Disse er innen rekkevidde. Det er opp til oss, men da må alle gjøre det løftet, manet han.

Støres kommunikasjonssjef er forelagt uttalelsene til de tre veteranene, men har ikke besvart TV 2s henvendelse.