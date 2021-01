Ishockeyforbundet vil bruke millionbeløp på strengt testregime

Fredag ble det annonsert Fjordkraft-ligaen settes på pause etter en rekke positive koronatester på tvers av ligaen.

De norske hockeylagene er hardt rammet av koronasmitte. En rekke kamper er utsatt etter smitte hos Storhamar, Stjernen, Sparta, Frisk Asker og Manglerud Star. Totalt har minst 50 personer testet positivt. Pausen i ligaen vil vare helt til lagene er ferdige med karantene.

Når pausen er over, vil Norges Ishockeyforbund innføre strenge innstramninger i håp om å få gjennomført ligasesongen. Det opplyser assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm, sier følgende til TV 2.

– Vi skal videreutvikle og innstramme protokollen vi har for gjennomføring av toppidrett. Vi skal innføre testing av samtlige spillere, støtteapparat og dommere før hver kamp, og inntil videre ønsker vi ikke tilskuere i våre arenaer. Det blir når vi eventuelt starter opp, men det vet vi ikke før vi ser sykdomsforløpet i de klubbene som har koronasmitte i lagene sine.

Holm forklarer videre at usikkerheten rundt smittesituasjonen gjør tiltakene nødvendige.

– Hvorfor dette har spredd seg så mye raskere enn tidligere vet vi ikke. Kommuneoverleger skal sjekke hvilken mutasjon det er, men vi har sett veldig mange smittetilfeller selv om det har vært lite kontakt mellom de som er smittet, sier generalsekretæren og legger til:

– Vi må ta sikkerheten på alvor og vi er ikke smittevernseksperter eller leger, så vi må lytte til rådene. For å sikre gjennomføring og sikre sikkerheten til spillere, de frivillige, publikum og samfunnsbelastningen, så ønsker vi å stramme inn som føre var-prinsipp hvis vi starter opp igjen.

Dyrt

De ytterligere innstramningene og testkravene har sin pris. De nye grepene vil koste NIF et millionbeløp, men Holm ønsker ikke å spekulere i hvor stor kostnaden blir foreløpig.

– Snakker vi tosifret millionbeløp eller ensifret?

– Det er helt avhengig av hvor mange kamper som blir spilt og hvor store vi lager kohortene. Vi vet at det kommer til å koste mye penger, men det er det kanskje verdt hvis flere kan holde seg frisk, svarer Holm og legger til:

– Vi må veie det opp mot konkurranse og har oppfattet at staten og myndighetenene har gitt oss et oppdrag: det er å gjennomføre dersom det er mulig, og de har derfor stimuleringspakker som økonomisk erstatter mer enn hvis det avlyses.

Støttes av TV 2s ekspert

TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel er enig i at det er riktig av Ishocketforbundet å prioritere harde innstramninger.

– Slik ting er blitt er det en helt riktig avgjørelse av forbundet har tatt. Det er syv lag i karantene og vanskelig å gjennomføre matcher. Samtidig er det viktig å tenke på spillernes helse og sikkerhet. Selv om det er viktig for klubbene å gjennomføre økonomisk må spillernes helse gå først, sier han.

Hoel håper at Fjordkraft-ligaen snart vil være i gang igjen.

– Jeg tror det har vært et større fokus rundt det. Man ser hvor fort smitten sprer seg når den kommer inn i laget, sier han og tilføyer:

– Vi får håpe at en pause nå reduserer smittetrykket slik at vi kan få i gang matcher igjen

– Bekymret

Generalsekretær Holm sier at han er usikker på om det vil være mulig å gjennomføre hockeysesongen, men håper at innstramningene kan gjøre det mulig.

– Vi er definitivt bekymret for hvilket format vi klarer å gjennomføre dette i. Samtidig må vi huske at samfunnet og verden er i en mye vanskeligere situasjon enn om vi får drive med idrett eller ikke, men det kommer i annen hånd. Vi må sette det i riktig perspektiv, men tillate oss å være bekymret på vegne av idretten og så skal vi gjøre vårt beste for å gjennomføre.