39-åring tiltalt for å ha hatt seksuell kontakt med minst 200 barn

Politiet mener en 39 år gammel mann fra Sandefjord lurte minst 200 jenter under 16 år til å sende seksualiserte videoer og bilder av seg selv via Snapchat og Instagram.

I sosiale medier utga mannen seg for å være mellom 17 og 20 år gammel.

Nå er han tiltalt for seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år, samt fremstilling av seksuelle overgrep mot barn.

Det var Sandefjords blad som første omtalte saken.

Forholdene i tiltalen strekker seg i en periode fra sommeren 2018 til januar 2020. Mannen skal blant annet ha fått tilsendt filmer og bilder som viser unge jenter utføre seksuelle handlinger med seg selv.

En av de fornærmede jentene er nå ni år gammel.

Da mannen ble pågrepet sommeren 2020, var han i besittelse av 14 seksualiserte bilder av barn, lagret i en skyløsning.

39-åringen skal også ha sendt bilder av sin erigerte penis til flere av jentene. Som en del av bevisbildet har politiet sikret seg tekstmeldinger der mannen blant annet skriver; «I have a big banana» og «spread your legs, take of underwearç og lignende.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Ole Petter Breistøl. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Det er dermed ikke kjent hvordan tiltalte stiller seg til spørsmålet om straffskyld. Saken skal opp for Vestfold tingrett 9. april.

Det er satt av én dag til behandling i retten.