Snø og kulde skaper vansker i Spania – tre døde

Snø og kulde skaper store problemer for biler, tog, skip og fly i Spania, og Madrids ordfører kaller det den verste stormen på 80 år.

Siste: Ifølge den spanske innenriksministeren har tre personer mistet livet som følge av snøstormen, melder AFP.

Snøen begynte å falle torsdag, og fredag ettermiddag rådet det delvis kaos på 400 av landets hovedveier, ifølge myndighetene.

Madrids parker ble stengt, og folk ble bedt om å holde seg hjemme. Alle avganger og ankomster ved Madrids internasjonale flyplass ble stanset fredag kveld, mens mannskaper jobbet på spreng for å holde rullebanene fri for snø og is.

Jernbaneforbindelsen mellom hovedstaden og de østlige delene av landet ble også stanset og trafikken blir tidligst gjenopptatt midt på dagen lørdag.

SNØ: Det har kommet enorme mengder snø i Spania. For første gang er værvarselet på rødt. Foto: Manu Fernandez

Kanariøyene opplever kraftig regn, vind og store bølger, og natt til lørdag måtte 65 personer reddes fra en ferje som gikk på grunn da den forsøkte å legge til kai på Gran Canaria. Redningsoperasjonen tok hele 14 timer, men alle slapp uskadd fra dramaet.

I Toledo sør for Madrid er hæren satt inn for rydde veiene, og biler uten vinterdekk eller kjettinger nektes å kjøre.

Ifølge Spanias meteorologiske institutt (AEMET) er det ventet opptil 20 centimeter snø i store deler av landet, og i høyereliggende områder kan det komme opptil en halv meter snø i løpet av helgen.